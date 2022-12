Robert Luna asume oficialmente su cargo como alguacil del condado de Los Ángeles

Tras la ceremonia de juramentación durante el fin de semana, Robert Luna asumió oficialmente sus funciones como el 34º alguacil del condado de Los Ángeles.

El exjefe de policía de Long Beach prestó juramento el sábado por la mañana durante una ceremonia en el Salón de Administración del condado en el centro de Los Ángeles. Su esposa Celines colocó la estrella dorada en su uniforme nuevo de color marrón y verde mientras sus dos hijos adultos estaban cerca.

El lunes, luego de una campaña muy reñida que condujo a la destitución del titular Alex Villanueva, Luna asumió oficialmente el mando del departamento del alguacil más grande del país, con más de 18,000 empleados juramentados. Haciéndose eco de un tema de la campaña, dijo que está comprometido a garantizar que haya “responsabilidad” dentro del departamento.

“La rendición de cuentas no es algo a lo que deba temerse, sino que es algo que debe aceptarse, ya que es la piedra angular de cualquier agencia de cumplimiento de la ley exitosa”, dijo Luna afuera del Salón de Justicia. “Todos nosotros, comenzando conmigo, y yo empiezo conmigo, seremos responsables ante las personas a las que servimos”.

También prometió nuevamente trabajar en cooperación con la Junta de Supervisores del condado y otras entidades de supervisión, con quienes su predecesor a menudo se enfrentaba.

Dijo que adoptaría un enfoque de colaboración para el creciente problema de las sobredosis de drogas y fentanilo.

“Nuestro enfoque no será que vamos a hacer esto por nuestra cuenta'”, dijo. “Vamos a hacer esto con nuestros socios a nivel federal, estatal, otros socios encargados de hacer cumplir la ley en el condado de Los Ángeles, que incluyen la Oficina del Fiscal de Distrito y otros con los que tenemos que trabajar. No sé si alguien en este condado, que incluso incluye nuestro departamento de salud, no entiende que es necesario abordar esto. Y no es solo un problema aquí en el condado de Los Ángeles, es un problema en todo el país. El consumo de estupefacientes es escandaloso y eso debe cambiar. Y no es solo la aplicación de, es la prevención del [mismo]”.

Durante su ceremonia de juramentación el sábado, Luna prometió estar abierto a diferentes enfoques para abordar lo que reconoció como una ola creciente de delincuencia en el condado.

“No puede haber vacas sagradas”, dijo Luna.

Dijo que el departamento del alguacil ha tenido éxito a lo largo de los años “porque nunca ha tenido miedo de innovar. ... Así que debemos mirar las políticas y estrategias que han tenido éxito en otros lugares y no tener miedo de traerlas aquí”.

Luna también imploró al público que defienda la “buena actuación policial”, mientras que al mismo tiempo reconoce la necesidad de responsabilizar a las fuerzas del orden público.

“Pero aunque cometamos errores, podemos y debemos mantener la confianza del público”, dijo.

Luna también mencionó la necesidad de eliminar las pandillas de diputados y mejorar las condiciones en las cárceles. Durante la campaña, acusó a Villanueva de ignorar el tema de las pandillas de diputados y de cultivar una relación hostil con la Junta de Supervisores.

Luna pasó 36 años en el Departamento de Policía de Long Beach y se convirtió en jefe en 2014. Tiene una maestría en administración pública de Cal State Long Beach.

Su victoria en las elecciones del 8 de noviembre marcó solo la segunda vez en aproximadamente un siglo que un alguacil titular del condado de Los Ángeles pierde una candidatura a la reelección. La primera vez ocurrió hace cuatro años, cuando Villanueva derrotó al entonces alguacil Jim McDonnell.

Luna anunció la semana pasada el nombramiento de April Tardy, jefa de la División Central de Patrulla del departamento del alguacil, como su alguacil interina, lo que la convierte en la primera mujer en ocupar ese puesto en la historia de la agencia.

También nombró a Jason Skeen, actualmente comandante del Comando de Personal, como su jefe de personal interino. Tardy y Skeen son ambos veteranos del departamento con 28 años de servicio.