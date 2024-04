La llamada de Clovis y los ecos de la crema de $2,000 resuenan en La Casa de los Famosos

La gala de La Casa de los Famosos de este miércoles se convirtió en un compendió de sorpresas para los participantes del exitoso reality, que no han cesado de pensar en alianzas para enfrentar la nominación del jueves sin dejar de lado las controversias en que se ven envueltos.

Además de los pleitos que acostumbran, este miércoles se dieron tiempo para un momento amoroso protagonizado por Clovis, quien tuvo oportunidad de hacer una llamada al interior de La Casa y, por supuesto, se comunicó con Aleska.

"Ey, corazón, te extraño muchísimo", fue el saludo de Clovis a Aleska. "Me haces mucha falta".

Luego busco palabras para inyectarle ánimos a la modelo venezolana, a quien le pidió que sonría más y que disfrute el camino rumbo a la final. Aleska le dijo que ella también lo extrañaba y que lo quería muchísimo: "La Casa sin ti es muy aburrida".

"Eres lo más lindo que vi en toda mi vida. Te lo digo de verdad, no estoy regalando ninguna palabra", dijo el actor y modelo mexicano antes de despedirse.

Aleska permaneció unos segundos junto al teléfono y agradeció formando un corazón con las manos.

"Me gustó hablar con ella. Casi me da un infarto y me muero por ella", les dijo Clovis a Nacho Lozano y a Jimena Gállego.

MIÉRCOLES DE CINE

Para la noche de cine, los habitantes de La Casa parecieron hacer una tregua y se dedicaron a disfrutar las tres películas que les preparó La Jefa en esta ocasión.

"La agente Salt", que relata las aventuras de Maripily en la cocina, donde al parecer abusa de la sal y los condimentos; "Juego de guerra", que muestra las opiniones de los famosos sobre las estrategias de cada habitante, y "Desde la suite con amor", un segmento del podcast que hicieron Cristina y Patricia sobre los hombres, fue la selección que vivieron.

Al parecer, la selección de videos no les incomodó como en otra ocasiones y todos parecieron minimizar los momentos en que no salieron tan favorecidos.

LA CREMA DE LA POLÉMICA

Uno de los temas que ha ganado la atención de habitantes, exhabitantes, panelistas y hasta seguidores de La Casa de los Famosos es el relacionado a la crema de $2,000 que Ariadna le devolvió a Lupillo junto con una carta.

Aunque la entrega se realizó el lunes vía un dron, los habitantes han repasado segundo a segundo lo ocurrido e incluso algunas apoyaron a Lupillo cuando decidió quemarla en la fogata.

Mientras, en el estudio, La Divaza intentó desmentir a Lupillo por el precio de la crema y mostró una imagen de un producto más económico, lo que fue corregido por Jimena Gállago y otros panelistas que confirmaron que el famoso producto de belleza tiene un valor superior a los $2,000.

En lo que sí hubo consenso fue en que Lupillo ocultó con sus risas la molestia que le ocasionó la devolución del regalo, porque eso significó un golpe a su ego.

Y Clovis, el más reciente eliminado de La Casa, comentó que él no habría pedido de regreso un regalo, lo que fue apoyado por la Bebeshita, quien consideró que era como con un anillo de compromiso, que no se devuelve.

Ariadna, la involucrada directamente en la polémica, no acudió este miércoles a la gala. "Está indispuesta", informó Jimena.

