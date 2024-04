Tras brutales ataques, comunidad de Venice piensa en nuevas medidas de seguridad

Los residentes que viven cerca de los canales de Venice se reunieron el jueves para discutir nuevas medidas de seguridad a adoptar semanas después de que dos mujeres fueran brutalmente agredidas en la zona.

Entre las ideas exploradas para aumentar la seguridad en el vecindario se agregaron farolas, patrullas a pie y una red de cámaras de seguridad, todo en un esfuerzo por evitar más ataques como el que fue víctima Mary Klein.

“Trató de matarme”, le dijo a nuestra cadena hermana NBC4 desde su cama de hospital luego del asalto del 6 de abril. “Me arrancó los dos dientes frontales”.

Klein estaba dando un paseo cerca de los canales cuando fue atacada al azar por un hombre que la policía identificó más tarde como Anthony Jones, de 29 años. Fue arrestado en relación con el ataque de Klein y el ataque de otra mujer en la misma zona; ahora enfrenta cargos que incluyen intento de asesinato, violación, caos y tortura.

“Algo necesita cambiar, y usemos nuestra tecnología, nuestros recursos y nuestras computadoras para obtener esa pila de evidencia crítica que un juez mirará y dirá: ‘Oh, usted entendió los hechos correctamente’”, dijo Klein el jueves en la reunión virtual de la comunidad.

Los inquietantes crímenes hicieron que los vecinos se sintieran incómodos y temieran por su seguridad.

“Sé que muchos amigos míos, especialmente mujeres, tienen mucho miedo de caminar solos por los canales, que es una zona muy segura”, dijo Saar Kline.

La concejal Traci Park dijo que los líderes de la ciudad rápidamente comenzaron a pensar en formas de mantener seguros a los residentes.

“Inmediatamente después de estos incidentes, comenzamos a tener conversaciones sobre iluminación, alumbrado público”, dijo Park.

Como resultado de la agresión, Mary Klein continúa recuperándose de los graves hematomas que sufrió. También le cerraron la mandíbula con alambre debido a la gravedad de sus heridas.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.