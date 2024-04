Perro abandonado corre tras el carro de su dueño por calles de Long Beach

Una publicación en las redes sociales de un pequeño perro mezcla de bull terrier persiguiendo desesperadamente el auto de su dueño tocó la fibra sensible de los amantes de los perros en Long Beach, California el miércoles.

“Cuando vi ese video, se me rompió el corazón”, dijo Destiny Gómez, una amante de los perros de 24 años que ayuda a encontrar hogares para perros. “No podía dejar de llorar. No podía quitarme de la cabeza al perro”.

Una conductora de reparto de comida que dijo que vio a alguien desde un Lexus empujar al perro fuera del auto registró la desgarradora experiencia. Gómez le envió un mensaje a esa mujer.

Esa mujer siguió al conductor por cuadras mientras el auto se alejaba y el perro intentaba saltar nuevamente dentro del auto. En Cherry Avenue y Pacific Coast Highway, el Lexus aceleró y dejó al perro.

“El dueño literalmente lo está dejando… ¡mira! Dios mío”, dijo el repartidor de comida en el video de las redes sociales. “Mira, pobre perro. El perro acaba de ser abandonado. ¡Agarra a tu perro!”

Gómez comenzó a subir publicaciones a Instagram y a su red de amantes de los perros. A las pocas horas encontraron al perro.

“También obtuvimos coordenadas de calles donde alguien lo vio, entonces dijeron: ‘¿Puedes ir allí?’”, dijo Gómez. “Mi novio fue y lo encontró al lado de esta casa”.

Los dos pudieron sujetar al perro, alimentarlo y acicalarlo. Lo llamaron Chico y le encontraron un padre adoptivo en Palos Verdes. Gómez todavía está buscando un hogar definitivo para el perro.

“Por lo general, cuando encuentro un perro... recurro a los rescates porque esa es la mejor opción para ese perro”, dijo.

