Los Lakers se enfrentan a la eliminación tras perder 112-105 ante los Nuggets

El mes pasado, después de otra derrota en la temporada regular ante los Denver Nuggets, LeBron James habló con franqueza sobre su frustración al jugar contra los campeones defensores.

“Ellos tienen nuestro número”, dijo James después de una derrota por 124-114 el 3 de marzo. “Hace bastante tiempo que no les ganamos”.

“Bastante tiempo” es un eufemismo. Han pasado 496 días y contando desde la última vez que Los Angeles Lakers derrotaron a los Denver Nuggets el 16 de diciembre de 2022, y pueden durar mucho más.

La racha de derrotas llegó a 11 juegos el jueves por la noche después de que los Nuggets lograron una remontada en la segunda mitad, derrotando a los Lakers 112-105 en el tercer juego de su serie de primera ronda en el Crypto.com Arena.

“Tuvimos muchachos que fallaron tiros que normalmente hacen y así es como se desarrolla el juego”, dijo el entrenador en jefe de los Lakers, Darvin Ham, después de la derrota. “Cuando no puedes anotar y ellos están anotando, es difícil. Tenemos que mantener el marcador en movimiento”.

Por segundo año consecutivo, los Lakers se encuentran perdiendo 3-0 y a punto de ser eliminados por los Nuggets de los Playoffs de la NBA.

Denver se llevó los cuatro partidos contra los Lakers durante las Finales de la Conferencia Oeste en mayo pasado.

“Ganar es un estilo de vida para nosotros”, dijo el dos veces Jugador Más Valioso Nikola Jokic, acerca de no volverse complacientes en el Juego 4. “Y realmente disfrutamos de este estilo de vida”.

Aaron Gordon lideró a los Nuggets con 27 puntos y cuatro titulares diferentes anotaron más de 20 puntos para los campeones reinantes.

“Hay una confianza que viene con ser un campeón”, dijo el entrenador en jefe de los Nuggets, Mike Malone. “Hay confianza en nuestros cinco titulares. Ese grupo inicial ha pasado por muchas guerras. Están probados en batalla y cada vez que bajamos, no entran en pánico. Mantienen el rumbo y encuentran una manera de recuperarse de vuelta al juego”

Jokic se metió en problemas de faltas al principio, pero aún así terminó con 24 puntos, 15 rebotes y nueve asistencias.

“Creo que cada partido se vuelve cada vez más difícil”, dijo Jokic sobre las 11 victorias consecutivas contra los Lakers. “Es realmente difícil jugar contra el mismo equipo una y otra vez. Sólo tenemos que confiar en lo que estamos haciendo y no aburrirnos del éxito”.

Anthony Davis lideró a los Lakers con 33 puntos y 15 rebotes, el máximo del juego. LeBron James terminó con 26 puntos en la derrota.

“Nuestro enfoque ahora es tratar de conseguir uno. Intentar conseguir un juego y partir de ahí”, dijo Davis sobre la mentalidad de entrar en un juego de eliminación el sábado. “Sabemos que es difícil. Sabemos que hemos perdido 11 seguidos. No podemos concentrarnos en eso. Nuestro enfoque es tratar de mejorar... e intentar conseguir una victoria el sábado”.

D'Angelo Russell no anotó ni un solo punto después de terminar con 23 puntos y 7 triples en el Juego 2 el martes.

“Es desafortunado. Tenía una buena apariencia que simplemente no derribó”, dijo Ham sobre la terrible noche de tiro de Russell. “Es tan simple como eso. Pudo recuperarse en el Juego 2 y espero que haga lo mismo en el Juego 4”.

Austin Reaves anotó 22 puntos en la derrota.

Los Lakers tuvieron un buen comienzo por tercer partido consecutivo, logrando una ventaja de 12 puntos a principios del segundo cuarto.

Pero no se trata de cómo empiezas, sino de cómo terminas, y los campeones son los mejores para cerrar partidos en la NBA.

Denver superó a los Lakers 34-22 en el tercer cuarto y tomó una ventaja de 12 puntos a mediados del tercer cuarto.

“Gastamos mucha energía en la primera mitad y salimos del tercer cuarto con menos energía”, dijo James sobre la diferencia entre el inicio del partido y el inicio de la segunda mitad. “Pero hay que darle crédito a quien lo merece, esos muchachos hacen tiros difíciles tras tiros difíciles”.

Gordon dominó su enfrentamiento corriendo por la línea de fondo. En un momento del tercer cuarto, anotó una bandeja o un mate en cinco de siete posesiones ofensivas.

Una vez que los Nuggets acumularon una ventaja de dos dígitos, los Lakers se retiraron como un origami, permitiendo que ocurriera el resultado inevitable.

Denver tuvo 14 rebotes ofensivos en el Juego 3, pero los Lakers superaron a los Nuggets en la pintura por primera vez en la serie 70-60. Ambos equipos fueron atroces desde más allá del arco, con los Nuggets acertando 5 de 28 desde lejos y los Lakers acertando 5 de 27.

“Hemos acertado 5 de 27 desde la línea de tres puntos”, dijo LeBron sobre la diferencia en el partido. “Pensé que generamos algunos tiros realmente buenos que no pudimos derribar. La temporada regular y la postemporada son dos cosas totalmente diferentes. Todo cambia en la postemporada”.

El cuarto juego de la serie comienza el sábado por la noche desde el estadio Crypto.com a las 5:30 p.m.

