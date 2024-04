Sorpresivas nominaciones: estos son los famosos que podrían ser eliminados de La Casa

En la décima cuarta gala de nominación de La Casa de los Famosos, las reglas cambiaron una vez más y en vez de cada participante nominar a dos compañeros, esta noche cada uno tuvo que nominar a tres personas.

Asimismo, como parte de las dinámicas que tuvo la jefa en la noche de hoy, presentó "la caja de la suerte" de la cual todos los habitantes a excepción de Romeh, tras ser el líder de la semana, podía seleccionar una galleta de la fortuna y librarse de la nominación.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

No obstante, quien logró el beneficio fue Alana, quien no la tuvo que utilizar tras no ser nominada por nadie.

Los siete participantes que quedaron nominados esta noche fueron: Patricia (10 votos), Maripily (10 votos), Paulo (8 votos), Aleska (7 votos), Lupillo (7 votos) y Geraldine (7 votos).

¿CÓMO VOTAR PARA EVITAR QUE SALGA TU FAMOSO FAVORITO?

Este viernes, Romeh, como líder de la Casa, deberá batirse en un duelo con quien resulte ganador en una competencia para mantener su derecho a salvar a alguno de los siete nominados. Después, todo quedará en manos del público.

Presiona aquí para salvar a tu favorito. Los fans pueden votar cada jueves después que los nominados son anunciados en el programa, hasta aproximadamente la 1am. Los viernes, desde las 7pm hasta la 1am. Los domingos desde el inicio de la gala hasta la 1am.

Los lunes -día de eliminación- hay una ventana de votación durante el programa en vivo.

Mira aquí la acolarada primera noche del huracán boricua y Romeh en la suite. Lunes a viernes y domingos 7PM/6C