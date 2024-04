Enorme casa en el árbol de una vivienda en Sherman Oaks podría enfrentar su desaparición

Una casa en el árbol de Sherman Oaks que trajo alegría a miles de personas cada Halloween durante la mayor parte de dos décadas podría ser derribada pronto.

El hombre que lo construyó (y lo convirtió en la popular atracción llamada “Boney Island” en su patio delantero) dijo: “Si se trata de una reconstrucción completa, con ingeniería estructural involucrada, estaré en problemas”.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Rick Polizzi enfrenta la adversidad y probablemente no será la última. Construyó la casa del árbol de tres niveles en el año 2000 como pieza central de una atracción de casa embrujada propia para sus hijas pequeñas en ese momento. Como productor de animación de “Los Simpson” (entre otros programas), hizo todo lo posible.

Recomendaciones a tener en cuenta cuando siembres un árbol; aquí los detalles con motivo del Día de la Tierra.

La atracción resultante de Boney Island contó con una iluminación deslumbrante y efectos especiales, incluidas marionetas esqueléticas danzantes de tamaño natural y música espeluznante. Sin embargo, algunos vecinos se quejaron ante la ciudad de Los Ángeles por la multitud que acudió a verlo en persona.

Algunas quejas incluso sugirieron que Polizzi había convertido el evento en una atracción para ganar dinero, lo cual es ilegal. Él lo niega rotundamente.

“La ciudad salió y dijo: ‘No, no tienes un negocio, pero ¿tienes un permiso para eso?’” dijo Polizzi.

Fue entonces cuando comenzaron sus problemas.

Durante los años siguientes, estuvo yendo y viniendo con los inspectores de la ciudad: gastó, dice, más de $40,000 de su propio dinero para modificar la casa, e incluso consideró la sugerencia de contratar a la policía para proporcionar seguridad.

“Alrededor de $10,000 por noche de mi bolsillo”, dijo, “yo estaba como, ‘Obviamente no podemos hacer eso’”.

En 2017, Polizzi finalmente cerró Boney Island en el vecindario, reubicando todos los efectos especiales y títeres en Griffith Park y luego en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles en Exposition Park, donde permanece como un evento anual de recaudación de fondos para el museo.

La organización está dedicada al cuidado y crecimiento de árboles y plantas desde su fundación, en 1973.

¿Pero en su jardín delantero?

“La casa del árbol se quedó”, dijo. “No pensé que hubiera ninguna razón para eliminarlo”.

Polizzi dijo que recibió una variación de un departamento de la ciudad seguido de otro departamento que le decía: “Vas a necesitar muchos más dibujos; vas a necesitar esto y esto…”

“Me dieron una lista”, dijo.

Nuestro meteorólogo Néstor Flecha explica en detalle con nuestro laboratorio virtual.

Polizzi estima que le costará entre $20,000 y $40,000 arreglarlo todo, y después de todo, simplemente no puede seguir gastando mucho dinero. Para colmo, recibió una citación judicial a finales de mayo por “incumplimiento”.

“Lo mejor que espero es que el fiscal de la ciudad abandone el caso. Está sobre una casa en un árbol”, dijo.

Amigos y vecinos han publicado una campaña de petición llamada “Salvemos la casa del árbol de Sherman Oaks Boney Island”. Polizzi está profundamente agradecido por el apoyo, pero no está seguro de cómo las firmas pueden ralentizar el proceso.

La estación hermana NBC4 contactó a la oficina del Fiscal Municipal y al Departamento de Construcción y Seguridad para solicitar comentarios. Hasta el momento ninguno de los dos ha respondido.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.