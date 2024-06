Perezosos gigantes de la Edad del Hielo son las estrellas del verano en La Brea Tar Pits

Lo que debes saber El verano de los perezosos en el Museo La Brea Tar Pits abre el 3 de junio.

La posibilidad de “tocar un verdadero fósil de perezoso” es una de las atractivas actividades del recorrido autoguiado.

El recorrido está incluido con la entrada al museo.

A menudo se nos recomienda “relajarnos”, “relajarnos” o “reducir la velocidad” cuando comienza el verano, así como otros recordatorios para saborear el tramo más dorado del año de una manera tranquila y sin estrés.

Pero los amigos que nos recuerdan que debemos desestresarnos saben que esta es una “situación más fácil de decir que de hacer”: estar en modo duro es solo una forma de vida para muchos de nosotros.

Aún así, podemos encontrar inspiración en un animal muy conocido y querido por sus movimientos parecidos a un almíbar: el perezoso.

Se puede ver un verdadero perezoso de la era moderna llamando a Sid, el querido perezoso de dos dedos de Sylmar (el peludo favorito reside en el Centro de Aprendizaje de Vida Silvestre), pero es posible que también quieras llevarlo de regreso, muy atrás, al gigante. perezosos de la Edad del Hielo.

Ahí es donde el Museo La Brea Tar Pits puede ayudar a nuestras curiosidades dirigidas a los perezosos. Quizás ya sepas que este destino en el Miracle Mile está muy centrado en los perezosos (las estatuas gigantes de perezosos en Hancock Park, cerca del museo, son signos importantes de este enfoque), pero cuando llega el verano, las cosas se vuelven aún más perezosas en torno al mundialmente famosa sitio de excavacion de la Edad de Hielo.

De hecho, es el “Verano de los perezosos” en el museo, a partir del 3 de junio.

El museo ha celebrado el “Verano de los perezosos” en los últimos años poniendo el foco en estos fascinantes gigantes desaparecidos hace mucho tiempo. Por supuesto, estamos hablando de los antiguos gigantes, no de los animales contemporáneos que reconocemos como los perezosos de hoy.

La diversión en el “Verano de los perezosos”, que está incluida con la entrada al museo, incluye una visita autoguiada, que brinda a los visitantes la oportunidad de “tocar un fósil real de perezoso”.

También hay una visita guiada, si desea que un educador del museo ilumine el increíble mundo de la pereza de la Edad de Hielo.

¿Y si te diriges justo afuera del museo a los pozos 3, 4, 61/67? Puedes disfrutar de la increíble oportunidad “...de traer un perezoso terrestre Shasta digital a Hancock Park”.

“Con un peso de alrededor de media tonelada, se trataba de una de las especies de perezosos terrestres más pequeñas”.

¿Quisimos decir “impresionante” o “perezoso”? ¿O tal vez “increíblemente perezoso”?

Para obtener más información sobre el “Verano de los perezosos” en el país de las maravillas de la paleontología en el centro de la ciudad, diríjase lentamente (bueno, tal vez no tan lentamente) a este sitio.

