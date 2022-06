Almuerzo con vista: echa un vistazo a estos mejores lugares de picnic en Los Ángeles

¿Qué es el verano sin un picnic a la antigua?

Si está buscando un lugar fresco para pasar el rato a medida que el clima se calienta, tome su manta y su canasta de picnic y salga al aire libre.

Con la llegada del verano, aquí te mostramos una lista de los 20 mejores lugares para hacer un picnic en el área de Los Ángeles, según una lista compilada por mydatingadviser.com.

La clasificación se compiló utilizando datos de TripAdvisor y Google.

Getty Center (Los Ángeles)

Griffith Park (Los Ángeles)

Los Angeles County Arboretum and Botanic Gardens (Arcadia)

Descanso Gardens (La Cañada Flintridge)

Lake Hollywood Park (Los Ángeles)

Césped del Museo La Brea Tar Pits (Los Ángeles)

Point Vicente Interpretive Center (Rancho Palos Verdes)

Hilltop Park (Signal Hill)

Hollywood Bowl (Los Ángeles)

Topanga State Park (Topanga)

Greystone Mansion & Gardens (Beverly Hills)

Beverly Gardens Park (Beverly Hills)

Exposition Park (Los Ángeles)

Abalone Cove Shoreline Park (Rancho Palos Verdes)

Kenneth Hahn State Recreation Area (Los Angeles)

South Coast Botanic Garden (Palos Verdes Estates)

Palisades Park (Santa Mónica)

Grand Park (Los Ángeles)

Grand Park, en el centro de Los Ángeles, ofrece eventos y espectáculos para niños y adultos durante todo el año.

