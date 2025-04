Familiares revelan detalles tras hallar a menor de 13 años muerto en Oxnard

Óscar Omar Hernández, un adolescente de 13 años, fue hallado muerto este miércoles en Oxnard, condado de Ventura, mientras su familia lo buscaba desesperada al no regresar a su casa el fin de semana pasado.

Mientras más muestras de solidaridad siguen llegando al altar improvisado que se hizo en su memoria, este viernes Telemundo 52 Los Ángeles obtuvo información que confirma lo que la familia sospechaba.

Fuentes de Telemundo 52 Los Ángeles confirmaron que las autoridades han cuestionado y detenido a la misma persona que los familiares identifican como el entrenador de fútbol. Esta persona fue arrestada por otro caso que no esta relacionado al de Óscar Omar.

Mientras tanto, y sin poder contener el llanto, Josué Hernández pide justicia por la muerte de su hermano Óscar Omar.

“Vamos a luchar porque se haga justicia, porque no puede quedar y no pueden andar muchos criminales en la calle que hicieron eso con los niños, y peor un niño de 13 años, pues que era un niño inocente que no se metía con nadie”, dijo Josué, hermano de Óscar Omar.

En entrevista con la familia, mencionaron que Óscar Omar había conocido al entrenador en una cancha de fútbol en Whitsett Fields hace unos tres meses, ya que deseaba ser parte de un equipo de fútbol. El entrenador impartía clases individuales y no estaba afiliado a ninguna organización oficial.

Fue el pasado viernes cuando salió de su casa de Sun Valley, ya que el entrenador lo había invitado a trabajar para pintar camisetas deportivas en Lancaster. Su hermano Josué dijo que trató de hablar con Omar el sábado pasado durante el día, ya que no había llegado a casa el viernes por la noche.

“Yo lo llamé porque me entró algo en mi corazón. Yo llamé a Omar pero me contestó el coach y me dijo ahorita, no puede hablar, Omar me dijo, tiene sucias las manos”, dijo Josué.

De acuerdo con la familia, la oficina del médico forense se comunicó con ellos, y los resultados preliminares que escucharon sobre la autopsia, los dejó sin palabras.

“Nos dijeron ayer por la noche que el niño le encontraron mucho alcohol en su orina, que él estaba demasiado alcoholizado”, dijo Daniel Hernández, hermano de Óscar Omar.

Las investigaciones se encuentran en manos de la Policía de Los Ángeles con asistencia de agentes del FBI, quienes hasta el momento no han detallado más información sobre el caso.

El adolescente había llegado a Estados Unidos hace tres años de su natal Honduras y el mes pasado había celebrado su cumpleaños número 13, las investigaciones sobre este caso continúan.

Entrenador interrogado

El entrenador de fútbol, ​​identificado por la familia de un niño de 13 años desaparecido como la última persona que tuvo contacto con el adolescente, fue interrogado sobre la desaparición y acusado de agresión sexual por un caso no relacionado con la muerte del menor, según fuentes policiales y registros judiciales.

El hombre detenido, Mario Edgardo García Aquino, de 43 años, fue arrestado por detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) el miércoles por la mañana, en virtud de una orden judicial emitida ese mismo día en un caso de agresión sexual no relacionado que fue investigado el año pasado por el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles.

"Esta persona no ha sido arrestada ni acusada en relación con el caso de Hernández", declaró el LAPD a nuestra estación hermana, NBCLA, el viernes por la tarde. "Nuestra investigación continúa".

García Aquino no compareció inicialmente ante el tribunal en el Edificio de Tribunales Penales del centro de Los Ángeles el viernes y se esperaba que compareciera el lunes.

Lo que se sabe del caso

Óscar Omar Hernández, estudiante de la Escuela Magnet Sun Valley del Valle de San Fernando, fue reportado como desaparecido el 30 de marzo por su familia.

Sus padres afirmaron que Oscar tomó un tren a la comunidad desértica de Lancaster durante el fin de semana del 29 de marzo para visitar a un conocido y realizar trabajos ocasionales a cambio de dinero, pero nunca regresó a casa.

El padre de Óscar dijo a Telemundo 52 Los Ángeles que él le dio permiso para que fuera a visitar al conocido, pero que el sábado el menor presuntamente regresó de su visita a North Hollywood y que el conocido les dijo que lo había dejado cerca de la estación del Metrolink sobre las calles Sherman Way y Vanowen.

“Él nos dio las direcciones de dónde había dejado a mi hijo, pero siempre había sospechas de que no lo había dejado allí en el lugar”, dijo Óscar Daniel Hernández, padre de la víctima.

La tarde del sábado, afirmó el hermano, Óscar le mandó un mensaje de texto, diciéndole que iba a una fiesta y desde entonces estuvo desaparecido por cinco días. Su familia relata que trató de localizarlo distribuyendo volantes, pero la tarde del miércoles la policía encontró su cuerpo cerca de una playa en Oxnard.

“Justicia, les pido que hagan justicia con mi niño”, dijo Glady’s Bautista, madre de Óscar Omar.

Según la policía de Los Ángeles, recibieron el reporte de la desaparición del menor el domingo. El FBI ha estado asistiendo en la investigación, pero no han dado detalles de quién podría ser él o los responsables, ni tampoco la causa de su muerte.

El miércoles, el FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles anunciaron que estaban investigando el hallazgo del cuerpo en Oxnard, una comunidad del condado de Ventura a unas 80 millas al suroeste de Lancaster, que, según las autoridades, coincidía con la descripción del niño desaparecido de 13 años. El cuerpo fue encontrado en una zanja junto a una carretera en la zona de North Harbor Boulevard y West Gonzalez Road, cerca de la playa estatal McGrath y el río Santa Clara.

La oficina de Médico Forense del condado de Ventura confirmó este viernes que los restos encontrados en Oxnard este miércoles pertenecen al menor de 13 años, Óscar Omar Hernández. Aún investigan la causa de su muerte.

Los compañeros de clase se unieron para vestirse de negro en la escuela en memoria de Óscar.

"Me siento muy mal por Óscar Omar", dijo su compañera Ashley Cruz el jueves. "Solo tenía 13 años. Tenía toda la vida por delante. Era muy alegre. No buscaba peleas ni nada".

Un portavoz del LAUSD compartió el siguiente mensaje con la comunidad escolar de Sun Valley Magnet: "Lamento informar el reciente fallecimiento de uno de nuestros estudiantes fuera del campus. En nombre de toda nuestra comunidad escolar, quiero expresar mis más sinceras condolencias a quienes se han visto afectados por esta pérdida, incluyendo a su familia, amigos y personal escolar. Solicitamos que se respete la privacidad de quienes se han visto afectados durante este momento difícil. Les informamos que toda nuestra comunidad escolar les ofrece nuestro apoyo".

Habrá consejeros de crisis disponibles para los estudiantes. La Línea Directa de Bienestar Estudiantil y Familiar, 213.241.3840, está abierta de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Eric Leonard de nuestra estación hermana NBCLA y Luis Treto de Telemundo 52 contribuyeron a este reportaje.