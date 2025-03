Estándares de noticias y principios de publicación de Telemundo 52 Los Angeles

En Telemundo 52 Los Angeles, nuestro objetivo es crear periodismo que sea confiable y transparente, que responsabilice a los poderosos y haga avanzar a nuestra región y a sus residentes. Nuestra sala de redacción sigue ciertos estándares y principios al investigar, escribir y desarrollar su cobertura de noticias para garantizar la precisión, la imparcialidad y la calidad.

Los estándares descritos aquí no pretenden ser un manual completo para cualquier pregunta ética que pueda surgir al cubrir las noticias. En cambio, estos estándares, también seguidos por nuestras estaciones hermanas de NBC4 Los Angeles, son pilares sobre los que operamos cuando navegamos por las decisiones editoriales en el día a día.

Precisión y equidad

La precisión y la equidad son principios fundamentales del periodismo. A medida que recopilamos información e imágenes de varias fuentes, hacemos todo lo posible para verificar y garantizar ambas.

La precisión requiere que nos aseguremos de que todos los datos sean correctos y se presenten en el contexto adecuado. La precisión también se extiende a las imágenes que usamos y la necesidad de verificarlas. Si no tenemos el contexto completo de una foto o un video, nuestro objetivo es dejarlo claro para nuestros lectores y usuarios.

También aspiramos a garantizar la equidad en nuestra cobertura al mantener una mente abierta sobre un hecho noticioso de principio a fin. Hacemos esfuerzos de buena fe para buscar y presentar todos los hechos y puntos de vista relevantes. Siempre intentamos comunicarnos con los protagonistas de nuestro informe para obtener comentarios, brindándoles suficientes detalles de nuestro informe y permitiéndoles un tiempo razonable para responder.

En ausencia de una respuesta inmediata, incluimos declaraciones anteriores cuando sea relevante. En aquellos casos en los que decidimos informar sobre las denuncias reportadas primero por otra fuente de noticias confiable, la equidad dicta que intentemos obtener nuestro propio comentario de aquellos criticados o acusados de irregularidades. Hasta que obtengamos nuestro propio comentario, generalmente informamos (con atribución) cualquier respuesta relevante dada a otra organización de noticias.

Fuentes y verificación de información

En Telemundo 52 Los Angeles, nuestro objetivo es verificar la información y presentarla con la mayor transparencia posible. Por lo general, la información incluida en nuestro informe original provendrá de dos fuentes independientes que tengan conocimiento directo de una situación o una fuente oficial o autorizada que hable en el registro. Si incluimos información de una sola fuente o de una fuente anónima, lo hacemos solo después de una cuidadosa consideración de una serie de factores. Estos factores incluyen si la información proviene de alguien que tiene conocimiento directo de la situación, si la fuente ha sido confiable en el pasado, si hay formas de verificar la información de la fuente y si la fuente tiene o no una motivación o un sesgo distintos.

Políticas de correcciones

Si nos enteramos de que nuestro informe contiene errores o es engañoso, tomamos medidas inmediatas y revelamos claramente el error a nuestra audiencia. Reconocer y corregir nuestros errores es esencial para mantener su confianza.

Nuestro objetivo es corregir y aclarar cualquier error de información en un artículo digital o de transmisión televisiva, incluso errores que pueden parecer insignificantes para quienes no están involucrados en la cobertura noticiosa. Nuestras correcciones generalmente describirán primero la naturaleza del error, seguido por el detalle correcto y el detalle incorrecto original. En su lugar, puede que usemos aclaraciones cuando no haya error, pero el artículo o reportaje televisivo carecía de un contexto importante o no explicaba una situación por completo.

Política de eliminación de contenido digital

Consideraremos eliminar contenido de nuestras plataformas digitales tras evaluaciones individuales caso por caso. Si los protagonistas de un reportaje proporcionan pruebas de que se retiraron los cargos en su contra, se los declaró no culpables o se les eliminó su condena, consideraremos eliminar el contenido. No eliminaremos nombres o artículos relacionados con delitos violentos, delitos sexuales, delitos contra niños o casos de corrupción pública.