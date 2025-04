Campaña busca resaltar a trabajadores del campo en el Valle de Coachella

Dado que muchas personas se preparan para viajar a Indio para el Festival de Música y Artes del Valle de Coachella de este año, es posible que vean un tipo diferente de cartelera.

Una organización sin fines de lucro del sur de California lanzó la campaña de carteleras "Real Coachella" con la instalación de 10 carteles que muestra a trabajadores agrícolas que trabajan en los campos del Valle de Coachella.

"Coachella es conocido por el festival que se celebra cada año en estas fechas. Reúne a personas de todo el mundo, sin saber que en la zona este es donde se encuentra el verdadero Coachella", dijo Luz Gallegos, directora de TODEC Legal Center, una organización para inmigrantes y sus familias.

La campaña, que comenzó durante la pandemia, se centra en destacar a los inmigrantes y su contribución a la economía de California. Mientras los inmigrantes generan casi $512 mil millones en productos para California, según Gallegos, hay más de 10,000 trabajadores agrícolas en el Valle de Coachella, muchos de ellos trabajando por salarios bajos y, a veces, bajo condiciones climáticas adversas.

“Los inmigrantes son una bendición para nuestro estado y nuestro país”, dijo Gallegos. “Como estado, sabemos que la agricultura es la columna vertebral de nuestra economía, y sin trabajadores fuertes, no tenemos esa economía”.

Pedro Zacarías, quien trabaja en los campos de Thermal, ya ha aparecido en la valla publicitaria anteriormente.

Con las estrictas políticas migratorias de la Administración Trump, dijo que teme por su futuro mientras continúa luchando por alcanzar su sueño americano de ser propietario de una vivienda.

“Tengo familia. Me preocupa”, dijo Zacarías. “El sueño no ha muerto para mí. Simplemente, se detuvo, pero no está muerto”.

La campaña de la valla publicitaria "Real Coachella" continuará hasta el 1 de mayo, según la organización sin fines de lucro.