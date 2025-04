Entrenador de fútbol interrogado en relación con muerte de menor en Oxnard fue arrestado por un cargo separado

Un entrenador de fútbol, ​​identificado por la familia de un niño de 13 años desaparecido como la última persona que tuvo contacto con el adolescente, fue interrogado sobre la desaparición y acusado de agresión sexual no relacionada, según fuentes policiales y registros judiciales.

La policía informó que el cuerpo de Óscar Omar Hernández fue descubierto a principios de esta semana en una carretera de Oxnard. La oficina de Médico Forense del condado de Ventura confirmó este viernes que los restos encontrados en Oxnard este miércoles pertenecen al menor de 13 años, Óscar Omar Hernández. Aún investigan la causa de su muerte.

El hombre detenido, Mario Edgardo García Aquino, de 43 años, fue arrestado por detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) el miércoles por la mañana, en virtud de una orden judicial emitida ese mismo día en un caso de agresión sexual no relacionado que fue investigado el año pasado por el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles.

"Esta persona no ha sido arrestada ni acusada en relación con el caso de Hernández", declaró el LAPD a nuestra estación hermana, NBCLA, el viernes por la tarde. "Nuestra investigación continúa".

García Aquino no compareció inicialmente ante el tribunal en el Edificio de Tribunales Penales del centro de Los Ángeles el viernes y se esperaba que compareciera el lunes.

El hombre se encuentra detenido en la cárcel del condado de Los Ángeles con una fianza de 100,000 dólares.

Según la denuncia penal de la investigación de 2024, García Aquino enfrenta un solo cargo de agresión con intención de cometer otro delito grave, que la fiscalía alega que fue intento de violación, sodomía o cópula oral con un hombre.

Los registros muestran que la presunta agresión tuvo lugar en febrero de 2024 y fue investigada por la Oficina de Víctimas Especiales del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

Varias fuentes policiales afirmaron que la Fiscalía del Condado de Los Ángeles revisó el caso en 2024, pero no presentó cargos penales por razones desconocidas.

NBC LA solicitó a la fiscalía un memorando del caso, que generalmente se entrega a petición, que detallaría la decisión de la fiscalía en el caso, pero un portavoz se negó a proporcionarlo, alegando que se requeriría una solicitud bajo la Ley de Registros Públicos de California. La fiscalía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la decisión de presentar la demanda.

