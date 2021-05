Inquilinos alegan que fueron desalojados tras denunciar un accidente en la propiedad

Nuestros televidentes aseguran que recibieron un aviso ilegal de desalojo, luego de notificarle a la dueña de la casa que rentan, que su hija se había accidentado en la propiedad.

Según Telemundo 52 Responde, este caso es una oportunidad de revisar los derechos que todo inquilino tiene con respecto a un desalojo, aun cuando haya motivos legales para que se lo pidan.

Sonia Chilen, cuenta el horror que sintió cuando el pasado julio, su hija de 8 años estaba abriendo la reja de la casa que rentan en Lennox, cuando se salió de los rieles, y le cayó encima.

“Eran mucha sangre, se le bañó todo lo que es el rostro de sangre, porque se le abrió todo el ojo. ¡Quedó debajo, y quedó inconsciente! Y le quité la reja y la laventé”, dijo Chilen.

Afortunadamente, su hija volvió en sí, y tras una cirugía de emergencia, está recuperándose, pero dice que fueron días difíciles.

“Me asusté mucho cuando miré todo”, dijo Dayane Chilen, se le cayó una reja metálitca encima.

Y además del susto por el accidente, Sonia asegura que quedó muy preocupada por la reacción de la dueña de la propiedad.

“Yo le comenté lo que había pasado, y ella se molestó, y me dijo que me iba a llegar la carta de desalojo porque yo le reclamé, eso fue lo que a ella le molestó. Yo le dije que no le estaba reclamando porque era un accidente, sino porque era su propiedad”, dijo Chilen.

Chilen dijo que le pidió arreglar la reja, y a los pocos días, recibió una carta, donde se le solicita el desalojo de la propiedad, según el texto, por su seguridad, y fue entonces cuando la señora Chilen busco asesoría legal, y su abogado le explicó que, para realizar un desalojo, debe haber motivos documentados de que el inquilino está cometiendo alguna violación, y aun así, hay pasos.

“Si hay alguna razón legal para sacar a la persona, se tiene que hacer por un proceso legal. No es darles un papel a los inquilinos, y agarren sus cosas y se van. Les tienen que dar una notificación legal, no como las que le dieron, y además, hacer una demanda en la corte”, dijo Miguel Custodio Jr., abogado de la familia.

Telemundo 52 Responde contactó al administrador de la propiedad, quien vía telefónica aseguró que el aviso de desalojo no fue en reacción al accidente, y reconoció que la familia Chilen paga su renta a tiempo. Sin embargo insistió que se les pidió dejar la unidad debido a que supuestamente acumulan basura dentro y fuera de la propiedad y que causan daños al inmueble, agregando que no les dio una fecha límite para salirse, y que les dijo que se tomaran el tiempo necesario para buscar otro hogar, pues entendía que con la pandemia todo es más difícil.

Mientras la resolución de este caso se decide por la vía legal, es importante recalcar que todo inquilino, por ley, tiene derechos. Si necesita asesoría legal, puede comunicarse a organizaciones como Housing Rights center al 1-800- 477-5977 o al Public Counsel al 866-557-7368, donde le pueden apoyar gratuitamente, o a muy bajo costo.

Es muy importante, si usted enfrenta un caso como este, documentar todo con fotografías o video, y de preferencia comunicarse con el dueño o administrador de la propiedad por escrito, para dejar un registro en caso de ser necesario.