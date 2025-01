Alguacil de San Bernardino se pronuncia sobre inmigración tras firma de Trump de la ley Laken Riley

Shannon D. Dicus, jefe del Departamento del Alguacil del condado de San Bernardino, envió un comunicado a Telemundo 52 en el cual se pronuncia sobre inmigración pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump firmara la ley Laken Riley.

“Si bien la política de inmigración puede ser un tema divisivo, nuestra responsabilidad como agentes de la ley sigue siendo clara: defender la seguridad pública y hacer cumplir la ley de manera imparcial, sin influencia política.

Como Alguacil del condado de San Bernardino, mi máxima prioridad es la seguridad pública y la defensa del estado de derecho. Garantizar la seguridad pública requiere una colaboración fluida entre las agencias locales, estatales y federales. Nuestro papel es gestionar estas asociaciones a la vez que nos atenemos a las leyes estatales y federales.

La Ley Lankin-Riley, aprobada en términos bipartidistas en la Cámara de Representantes y el Senado y firmada como ley por el presidente Trump el 29 de enero, mejora la seguridad pública al garantizar que los delincuentes violentos que se encuentran ilegalmente en el país rindan cuentas”.

La nueva ley lleva el nombre de Lankin Riley, una estudiante de enfermería de Georgia que fue asesinada en febrero de 2024 por un inmigrante indocumentado venezolano. José Antonio Ibarra fue declarado culpable en noviembre y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional.

De acuerdo con la acusación, Ibarra había sido arrestado previamente en el 2022 por ingresar de modo ilegal a Estados Unidos cerca de El Paso, Texas. Además, fue arrestado en Nueva York en el 2023 y era el sospechoso de un robo en Georgia ese mismo año.

La ley Lanken Riley exige que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detenga y arreste a inmigrantes indocumentados acusados o condenados por cometer delitos desde menores hasta graves.

Dicus además dijo que es necesario aclarar medidas conflictuales entre el estado y el gobierno federal.

“El Proyecto de Ley 54 del Senado de California limita la capacidad de las fuerzas del orden estatales y locales para coordinarse con las autoridades federales de inmigración, excepto en casos que involucren delitos graves. Como agencia de aplicación de la ley, estamos comprometidos a cumplir con la ley de California.

La nueva administración ha priorizado la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes de inmigración. A medida que la ley federal cambia y surgen desafíos legales, espero plenamente que los tribunales aclaren aún más la relación entre las prioridades de aplicación estatales y federales”.

Dicus fue elegido para dirigir el Departamento del Alguacil del condado de San Bernardino en el 2022. Dicho condado tienen más de dos millones de residentes.

Conozca sus derechos

La abogada experta en inmigración ha ofrecido dos consejos para que inmigrantes indocumentados estén preparados. En primer lugar, “no comente con nadie, empleados o trabajadores su estatus migratorio. Es mejor guardar silencio y no comentar. No sabemos si después esto va a usarse en su contra”, dijo Alma Rosa Nieto.

Y, en segundo lugar, asesórese de un abogado competente de inmigración para ver si tiene opciones, no se auto descalifique. Muy importante estar asesorado no por el vecino, no por su cuñado, sino por un abogado en su caso particular”, agrego Nieto.

Visita este artículo para ver una lista de recursos para obtener asesoría en temas de inmigración en el sur de California.