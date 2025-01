Policía escolar de Los Ángeles se expresa sobre operaciones de ICE y leyes migratorias

El Departamento de Policía Escolar de Los Ángeles (LASPD) no "asistirá ni participará en controles de cumplimiento de inmigración, actividades de aplicación de la ley de inmigración u operaciones de grupos de trabajo relacionados con ICE", dijo la agencia en una declaración el martes por la noche.

El LASPD agregó que su principal objetivo es garantizar que todos los estudiantes tengan derecho a asistir a la escuela, independientemente de su "discapacidad, género, identidad de género, nacionalidad, raza o etnia, religión, orientación sexual o cualquier otra característica".

La declaración es solo la reacción más reciente entre una serie de prácticas de protección que el LAUSD está implementando a la luz de las órdenes de emergencia del presidente Trump.

Para aliviar los temores de los estudiantes y los padres por igual, el LAUSD emitió tarjetas rojas con información sobre los encuentros con las autoridades federales de inmigración a principios de este mes.

Las tarjetas, creadas por el Centro de Recursos Legales de Inmigración, incluyen consejos como no abrir la puerta si los agentes de inmigración llaman a la puerta, no responder a ninguna pregunta, no firmar nada sin consultar primero con un abogado y entregar la tarjeta al agente como una forma de hacer valer sus derechos constitucionales.

El superintendente del LAUSD, Alberto Carvalho, reiteró el compromiso del distrito de proteger a todos sus electores durante una entrevista en vivo con Telemundo 52 la semana pasada.

"La constitución, en virtud de su principio de protección igualitaria, otorga a todos los niños el derecho a una educación pública gratuita independientemente de su estatus migratorio", dijo Carvalho. "Voy a proteger los derechos de nuestros niños".

Las acciones se producen después de que la administración Trump eliminara las restricciones que impedían que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas realizara redadas en los llamados lugares sensibles, incluidas las escuelas.

La medida del distrito surge en respuesta a las redadas de inmigración impulsadas por una orden ejecutiva del presidente Trump.

Haga clic aquí para ver la cobertura de inmigración de Telemundo 52.