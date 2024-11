Inmigración: Lista de recursos y organizaciones para inmigrantes en California

Navegar el sistema de inmigración de Estados Unidos puede ser una ardua y complicada tarea. Además de las normas establecidas para regular las entradas de extranjeros al país, existen diversas leyes y normativas que se implementan dependiendo de las políticas de inmigración del gobierno de turno.

“Con la nueva presidencia, que empezará en enero del veinte veinticinco, se ha creado muchísimo temor en nuestra comunidad”, dijo la abogada de inmigración, Alma Rosa Nieto.

La experta ofreció dos consejos para estar preparado. En primer lugar, “no comente con nadie, empleados o trabajadores su estatus migratorio. Es mejor guardar silencio y no comentar. No sabemos si después esto va a usarse en su contra”, dijo Nieto.

Y, en segundo lugar, asesórese de un abogado competente de inmigración para ver si tiene opciones, no se auto descalifique. Muy importante estar asesorado no por el vecino, no por su cuñado, sino por un abogado en su caso particular”, agrego Nieto.

Esta es una lista de recursos para obtener asesorias en temas de inmigración en el sur de California:

Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Condado de Los Ángeles

La Oficina de Asuntos de Inmigrantes está dedicada a ofrecer asesorías y recursos a los inmigrantes que están en el condado de Los Ángeles. La oficina además conecta a los inmigrantes con otros recursos como temas de salud, educación, vivienda, entre otros.

Ubicación: 320 W Temple Street Room G-10, Los Angeles, CA 90012

Teléfono: 1-800-593-8222

Enlace para hacer una cita: https://dcba.lacounty.gov/our-locations/

Sitio web: https://oia.lacounty.gov/

Oficina de Participación Cívica y Asuntos de Inmigrantes | Ciudad y Condado de San Francisco

Ubicación: 1145 Market Street, Suite #100, San Francisco

Teléfono: 415-554-0600

Sitio web: https://www.sf.gov/departments/city-administrator/office-civic-engagement-and-immigrant-affairs

Nuevo Centro de Recursos de San Diego

Ubicación: City Administration Building, 202 C Street, 11th Floor, San Diego

Teléfono: 619-236-6330

Sitio web: https://www.sandiego.gov/newsandiegans

Oficina de Relaciones con Inmigrantes | Condado de Santa Clara

Ubicación: 2460 N First St, Suite 220, San Jose, CA 95131

Teléfono: 408-678-1430

Sitio web: https://desj.santaclaracounty.gov/our-offices/office-immigrant-relations

CHIRLA

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, (CHIRLA por sus siglas en inglés) ofrece servicios de asesoría para inmigrantes en el condado.

Ubicación: 2533 W. 3rd St., Suite 101, Los Ángeles

Teléfono: (213) 358-1333

Sitio web: https://www.chirla.org/

CARECEN

Centro de Recursos para Centroamérica (CARECEN) ofrece servicios para inmigrantes centroamericanos, y para todos los inmigrantes en general, en el condado de Los Ángeles.

Ubicación: 2845 W 7th St, Los Ángeles

Teléfono: 213-385-7800

Sitio web: https://www.carecen-la.org/

TODEC

El Centro Legal TODEC es una organización que presta servicios para los inmigrantes y sus familias en el Inland Empire de California y el Valle de Coachella.

Sitio web: https://todec.org/

TODEC ​Inland Region Office​

Dirección 234 South D Street, Perris CA. 92570

Teléfono: 951-943-1955

TODEC ​Coachella Valley

Dirección: 1560 Sixth Street, ​Coachella CA. 92236

Teléfono: 760-698-8787

TODEC ​ High Desert condado de San Bernardino

Dirección: 14335 Hesperia Rd. Ste #116, Victorville CA. 92395

Teléfono: ​442-327-9117

Caridades Católicas (Catholic Charitas)

La organización internacional Charitas o Caridades ofrece servicios a los inmigrantes en el condado de Los Ángeles. “Nuestros abogados y especialistas en inmigración ofrecen ayuda a inmigrantes, refugiados y en busca de asilo que necesitan servicios legales y sociales gratuitos o de bajo costo”, según información en su página web.

Caridades Los Ángeles

Ubicación: 1531 James M. Wood Blvd., Los Ángeles

Teléfono: 213-251-3400

Sitio web: https://catholiccharitiesla.org/irr-assist-immigrants-and-refugees/

Caridades Condado de Orange

Ubicación: 1800 E 17th St, Santa Ana, CA 92705

Teléfono: 714-347-9610

Sitio web: https://ccoc.org/programs/human-services/immigration-citizenship-services

Caridades Condado de San Bernardino y Riverside

Teléfono: (909) 388-1239

Sitio web: https://ccsbriv.org/

Proyecto Pastoral Boyle Heights

El proyecto hae parte de la Parroquia Dolores Mision en Boyle Heights.

Location: 135 N. Mission Rd.

Contact: (323) 881-0018

Website: https://www.proyectopastoral.org/

Centro de Inmigración para Mujeres y Niños

Centro de Inmigración para Mujeres y Niños (ICWC por sus siglas en inglés) es una organización que ofrece servicios gratis par inmigrantes en California y Nevada.

Sitio web: https://www.icwclaw.org/

Los Angeles

Teléfono: 213-614-1165

Dirección: 634 South Spring St. Ste. 727, Los Angeles, CA 90014

San Diego

Teléfono: 619-515-2200

Dirección: 600 B St. Ste. 2040, San Diego, CA 92101

San Francisco Downtown

Teléfono: 415-728-0420

Dirección: 381 Bush St. Ste. 800, San Francisco, CA 94104

Proyecto de Derechos de Inmigrantes Esperanza

El centro de Inmigración Esperanza ofrece servicios de asesoría en derechos humanos y de inmigración en Los Ángeles.

Ubicación: 1530 James M Wood Blvd., Los Angeles

Teléfono: 213-251-3505

Sitio web: https://www.esperanza-la.org/

Centro de Justicia para Asiatico-Americanos

Ubicación: 2401 East Katella Ave, Suite 600, Anaheim, CA 92806

Teléfono: 213-977-7500

Sitio web: https://ajsocal.org/

Clínica de Justicia para Inmigrantes de Loyola

Ubicación: Loyola Law School 919 Albany St., Los Angeles, CA 90015

Teléfono: 213-252-7409

Sitio web: https://www.lls.edu/academics/experientiallearning/clinics/loyolaimmigrantjusticeclinic/

Recursos para inmigrantes en universidades

Dreamer Resource Center at Cal State L.A.

Location: 4th floor of the Student Services building at Cal State L.A.

Contact: (323) 415-5483

Website: https://www.calstatela.edu/gfdrc

Dream Center Cal State Northridge

Location: 18111 Nordhoff Street, Northridge, CA 91330

Contact: 818-677-7069

Website: https://w2.csun.edu/dreamcenter/services

Dream Resource Center at East L.A. Community College

Location: E1-142 on the East L.A. College campus

Contact: (323) 415-5483

Website: https://www.elac.edu/student-services/spr/one-zone/drc