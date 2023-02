Aerolínea pospone viajes a Cancún; familia no podía recuperar el costo de los boletos

Nuestra televidente planeó un viaje a Cancún con toda su familia, pero su vuelo se pospuso varias veces, así que pidió una devolución de su dinero. Sin embargo, pasó casi un año, sin resultados, hasta que llamó a Telemundo 52 Responde.

Eran cuatro boletos, y ella obviamente no estaba dispuesta a dejar que se perdiera su dinero. Afortunadamente, cuando contactó a Telemundo 52 Responde, se resolvió la situación.

Beatriz Coca, contó que hace unos años, cuando fue a Cancún con su marido, quedaron fascinados.

“Nos gustó tanto, que estaba con mis hijas, ¡vamos, vamos, vamos! ¡Les va a encantar”!

Así que planearon su viaje para ir con sus dos hijas en enero del 2022 e hicieron las reservaciones a través de Expedia. El día de su vuelo, que salía de Tijuana, se fueron manejando tempranito a San Diego, donde iban a dejar su carro, y tomar un Uber a Tijuana.

“Caminando al aeropuerto, ya que el vuelo era a las 6 a.m., le llega a mi hija un email diciendo que el vuelo estaba cancelado”, dijo Coca.

Señaló que le aseguraron que había otro vuelo a la 1 p.m., así que siguieron su camino, pero entonces, les llegó otro mensaje.

¿Qué? ¿Cómo que cancelad? ¡A la 1 p.m. otra vez cancelado, nosotros ya con maletas en Tijuana, y se imaginará! ¡Ay, no, no puede ser!

Añadió que lo hablaron, y decidieron no arriesgarse y cancelar el viaje.

“No, nos van a tener así, mejor vámonos a regresar, yo ya estoy grande”, dijo.

Notificaron a Expedia, donde, asegura, le dijeron no habría problema. Y efectivamente, cancelaron el hotel sin ningún percance, pero al llamar a Aeroméxico, se complicó la situación.

“Queremos nuestro dinero. 'No, pues nosotros no le podemos regresar el dinero, que porque eran vuelos económicos, ya que no era tiempo'. [Nos dieron] miles de trabas”, dijo Coca.

Agregó que llamó a Expedia de nuevo.

“Y ahí empezó todo, “no, que nosotros no.” No fueron 100 dólares, era $1,500. ¡Y yo no me voy a quedar así! Llame y llame, y que esto y el otro, por un año”, contó Coca.

Cuando le dieron la resolución final dijo que se le había terminado la paciencia, y fue cuando llamó a Telemundo 52 Responde.

Y cuando llamó, se comunicaron con Expedia donde nos agradecieron la oportunidad de revisar el caso de la señora Beatriz y tras evaluar la situación, una vocera informó que “valoramos a la señora Beatriz como viajera, y dado que se pasó el tiempo límite para que la aerolínea le hiciera un reembolso, Expedia le hará el reembolso directamente, y añadiremos $150.00 a su cuenta de Expedia, para que los pueda usar en otra reservación”.

Le reembolsaron un total de $1,648.00, incluyendo la cuota que doña Beatriz pagó a Uber para llegar a Tijuana.