Presentan cargos contra mujer que aseguran fingía ser abogada de inmigración

Las autoridades le presentaron serios cargos a una mujer que aseguran se hacía pasar por abogada de inmigración sin serlo, causando serios danos a sus clientes.

Fue hace 4 años cuando nuestra unidad de Telemundo 52 Responde recibió la queja de una pareja que aseguraba haberle pagado miles de dólares a una mujer, sin recibir los servicios prometidos. En ese entonces, Telemundo 52 Responde investigó.

Hoy, las autoridades dieron a conocer que le han presentado cargos a Nubia Burrier, y quieren advertir a otras posibles víctimas, pues sus casos podrían estar en riesgo por haber confiado en ella.

De acuerdo al fiscal del condado, durante 14 años, Burrier trabajó haciendo este tipo de trabajo, y quien hoy enfrenta múltiples cargos en su contra.

“Tenemos 11 cargos de felonías, 10 de robos, y uno de robo con factura. Tenemos ene estos momentos 17 víctimas, algunas han pagado bastante. Sabes que más de 120 mil dólares le han sido robados a estas víctimas”, dijo Jorge Gascón, fiscal del distrito de Los Ángeles.

El fiscal informó que recibieron múltiples quejas contra Burrier por presuntamente ofrecer servicios legales de inmigración sin tener licencia para ejercer leyes, cobrar miles de dólares, y no cumplirle a sus clientes.

“[Esta es una investigación bastante profunda, que incluyó siente órdenes de cateos, que incluyó residencias, oficinas, cuentas telefónicas, de redes, y nos dimos cuenta de que esta señora estaba representándose como abogada, pero no lo era”, señalaron los abogados.

En el 2019, Telemundo 52 Responde recibió una denuncia del señor Aguilar y su esposa, en contra de Burrier, quien nos aseguraron los atendió en una oficina de la calle Olive en Los Ángeles.

“Fuimos y la señora me dijo que podía arreglar papales en seis meses”, dijo Jorge Aguilar Rodríguez, pagó casi 8 mil dólares.

Aguilar insistió en que, Burrier le garantizó que les tramitaría la residencia a él y a su esposa, pero, tras pagarle $7,400, pasaron dos años, sin respuesta.

“No me está solucionando nada, ni me responde las llamadas. Le dejo mensajes y no contesta”, agregó.

En aquel entonces, fuera de cámaras, la señora Burrier nos aseguró que no se hacía pasar por abogada, e insistió en que era secretaria de un abogado, a quien contactamos, y aunque no pudo darnos explicaciones claras sobre por qué Burrier recibió pagos sin darle un contrato al señor Aguilar, se comprometió a devolverle su dinero, pero de acuerdo con el fiscal gascón, otras personas, no corrieron con la misma suerte.

“Sabemos que algunas de las personas que acudieron a la señora Burrier han sido deportados, porque el consejo legal que les estaba dando era inapropiado, o a veces no estaba presentando nada a las autoridades”, dijo.

Y explicó que están tratando de localizar a otras personas que hayan confiado en Burrier, pues sus casos podrían estar en riesgo.

“Encontramos más de 100 expedientes de clientes”, dijo.

Si usted está entre ellos, llame a la oficina del fiscal al 213-974-1452 para que lo orienten.

El juez le impuso una fianza de $400 mil dólares a Burrier, cuya lectura de cargos en corte será la próxima semana, y aunque Telemundo 52 Responde trató de contactarla, no recibieron respuesta.

Recuerde: antes de pagarle un solo centavo a alguien que le ofrezca servicios legales, confirme que sean abogados con licencia. Llame ya sea al fiscal, o a la Barra de Abogados, incluso, si califica, podría recibir servicios legales gratuitos.