“No tenía que darle de comer a mi hija, por pagarles”: madre logra reembolso de ADT

Luego de instalar un sistema de seguridad en su casa, una televidente tuvo que mudarse y trató de cancelarlo. Pero no pudo lograrlo y así pasaron los años, por lo que seguían cobrando por el servicio.

“Mi hija tiene síndrome de Down y autismo, entonces yo tengo q estar 24/7 con ella”, explica Gloria Alvarado, madre soltera de una niña con necesidades especiales.

Para Gloria, la seguridad de su hija es primordial, pero cuenta que, aun estando al pendiente de ella todo el tiempo un par de veces le ha dado sustos.

“Una vez se me salió, yo estaba en la ducha y dije bueno pongo sistema de toda la casa y si ella abre la puerta empieza a sonar y me doy cuenta”, comenta.

Se refiere al sistema de alarma de ADT que instaló en el 2019, para evitar que su hija volviera a salir de la casa sin que se diera cuenta.

Al poco tiempo, con la pandemia, perdió el empleo y se tuvo que mudar, así que llamo a ADT para pedirles cancelar el contrato.

Le dijeron que no podía quitarlo porque había firmado un contrato por dos años.

Resignada, esperó los dos años y justo cuando vencía el contrato, volvió a llamar para asegurarse que no se lo renovaran.

“Llamé cerca de 30 veces”, pero dice que la dejaban en espera y nunca le cancelaron el contrato, por ello le seguían cobrando mensualmente.

Pagó casi $800 por cada año de servicio. Dice que estaba desesperada. “Más de un año llamando, pagando eso sin utilizarlo. No sabía que hacer, hasta que vi las noticias de Telemundo”.

Al llamar a ADT para pedirles una explicación se comunicaron con Gloria.

“Me dijo yo le pido mil disculpas por esto y yo le dije, hasta lloré, le dije me siento impotente, saber que tengo una niña con síndrome de Down, a veces yo no tenía ni que darle de comer a mi hija, por pagarles a ustedes”, recuerda.

ADT rápidamente le reembolsó $717.00 y por fin cancelaron su contrato.

“En dos días me resolvieron, me quitaron todo, me dijeron que me daban ese cheque y que ya no estaba en ADT”, dijo.