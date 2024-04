USC cancela ceremonia de graduación general tras disturbios en su campus universitario

La Universidad del Sur de California (USC) anunció el jueves que no realizará la ceremonia de graduación general de 2024 en medio de la protesta masiva del miércoles en el campus y la cancelación del discurso de graduación de la mejor estudiante universitaria.

La Universidad compartió la actualización con estudiantes y profesores de que no organizaría la “ceremonia principal”, que, según la universidad, normalmente atrae a 65,000 invitados al campus de la escuela.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

En lugar de realizar un evento de graduación general, la universidad organizara “docenas de ceremonias de graduación incluyendo eventos por departamentos.

“Entendemos que esto es decepcionante; sin embargo, estamos agregando muchas actividades y celebraciones nuevas para que este comienzo sea académicamente significativo, memorable y exclusivo de USC, incluidos lugares para reunirse con familiares, amigos, profesores y personal, la celebración de la liberación de las palomas y actuaciones de la banda Trojana", según el comunicado.

La universidad también tomó medidas para implementar algunas medidas de seguridad para los eventos de graduación.

Se tendrpa que reservar boletos

Todos los estudiantes graduados deben reservar boletos gratuitos para ocho invitados designados para acceder a todos los eventos de graduación entre el 8 y el 11 de mayo.

Los boletos no son transferibles y aquellos que necesiten más boletos tendrán que pasar por un proceso de apelación.

Bolsas transparentes

Según la universidad, los agentes de seguridad controlarán a las personas y sus bolsos en los próximos eventos de graduación.

Se aplicará una política de bolsas transparentes, como ocurre con los eventos deportivos en el Coliseo y otros lugares grandes.

Se recomienda tiempo extra de preparación

Mientras los graduados y sus invitados pasaban por el control de seguridad, la universidad instó a los participantes en los eventos de graduación a que dieran más tiempo.

El campus de la Universidad del Sur de California permaneció cerrado al público en general el jueves y solo se dio acceso a estudiantes, profesores y empleados con identificación adecuada, ya que se esperaba que las clases transcurrieran según lo programado.

Los oficiales de seguridad de la universidad, así como funcionarios del Departamento de Policía de Los Ángeles, aumentaron la seguridad alrededor de la escuela después de que surgieron tensiones durante una “ocupación” del Alumni Park de la USC por parte de manifestantes pro-Palestinos que exigían que la universidad pusiera fin a sus vínculos con Israel y a las inversiones vinculadas a Israel.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.