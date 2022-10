Alega que chocaron su auto estacionado y la aseguradora no quería responderle

A Miguel Ángel Figueroa le golpearon su carro cuando estaba estacionado, así que no había duda de que él no era responsable. Sin embargo, estaba pasando el tiempo, y nada se resolvía con su aseguradora.

“Mi esposa como a la 1:00 am me despertó y me dijo ‘oye, se oyó un golpe fuerte en la calle. Como que le pegaron a algo”, cuenta Figueroa.

Ese algo era su camioneta, que estaba estacionada frente a su casa. “Vi la llanta de mi camioneta que estaba toda volteada”.

Vió a quien golpeó su camioneta. “Era una muchacha. Quería prender el carro, pero ya no le prendía, porque también su llanta se fregó, pero como que se quería ir, no pudo. Estaba bien drogada y borracha”, dijo Figueroa.

Llamó al 911 y la policía, tomó cartas en el asunto. “Derechito se va a la cárcel, la grúa se llevó su carro”, dijo.

Enseguida, llamó a su seguro. “Déjame ver lo que podemos hacer y pasó un mes y nada”, contó. Así se fueron las semanas hasta que su esposa le sugirió hablar con Telemundo 52 Responde.

Al contactar a su aseguradora, Kemper, informaron: “Estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes”.

La compañía agradeció recibir la información de su cliente y que no podrían dar detalles debido a sus políticas de privacidad.

No obstante, aseguraron que estarían en contacto con su cliente para resolver el caso.

Aunque dice que originalmente le enviaron a un valuador que le aseguró que el costo no sería tan alto y que él podría cubrirlo de su bolsillo, el insistió en que quería que el seguro se encargara de la reparación. Así lo hicieron.

“El último costo fue como 2mil dólares, pero si ustedes no me hubieran ayudado, te aseguro que no hacen nada, porque ya habían pasado dos meses y seguían haciéndose tontos. Hasta que les llamaron nos dijeron, ‘oh si, te vamos a ayudar”, contó Figueroa.