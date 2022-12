Un televidente de la tercera edad perdió todos sus ahorros tras ser víctima de robo de identidad.

José Godoy contó que lo más grave es que su banco no aceptaba que se tratara de un fraude, pues toda la información que se usó para sacar el dinero, era la correcta. Afortunadamente, tras la investigación de Telemundo 52 Responde, hubo respuesta.

Todos los días el señor Godoy goza cuidando los pajaritos que llegan a la iglesia, donde brinda mantenimiento desde hace diez años, y cuenta que era una mañana común y corriente cuando se percató que sus ahorros, habían desaparecido.

“Cuando vine a ver, tenía $2 nada más en el banco y mira que empecé con $271 con 30 centavos. Era un dinero, y yo no había comprado nada de valor en ningún lado”, dijo Godoy, quien detectó una transacción desconocida.

Cuando fue al banco le informaron a Godoy, quien vive en Texas, que la transacción se había hecho en otro estado.

“[[Fue]] en un Walmart de California, y yo o conozco California. Yo nunca he ido. Yo no tengo familiares porque hicieron una compra y fue enviada a México, y yo no tengo familiares en México”, dijo Godoy.

Godoy segura que sintió alivio cuando en el banco le dijeron que investigarían el caso, pero su tranquilidad no duro mucho.

“Pues el dinero, el banco lo repuso. Pero por una semana o dos, parece, no me acuerdo exactamente, pero lo repusieron. Pero después lo quitaron porque dijeron que eso había sido una compra legal”, contó.

Casos como estos, típicamente son resultado de robo de identidad. Los estafadores que de alguna forma tiene la información de la víctima, logran el acceso a sus cuentas bancarias, por eso es muy importante no compartir su información personal, y proteger sus cuentas.

"Cambiar nuestras claves, de protección de líneas de cuentas bancarias, de préstamos de cualquier cosa donde tengamos información personal porque ahí se pueden meter y obtener cuentas y obtener más información y no confiar nuestra información tan fácilmente", dijo Carolina Petriciolet, de BBB.

De acuerdo con el último reporte del Buró Federal de Investigación (FBI), el año pasado, más de 6,000 personas mayores de 65 años fueron estafadas con una pérdida promedio de $9,175. En este caso, Telemundo 52 Responde logró que el señor Godoy recuperará todo lo que había perdido.

"De verdad es una bendición, porque no es tanto por la cantidad de dinero, sino por la paz que ostenta. Ahora de que ese dinero no lo estén disfrutando ellos, pues la verdad no me lo resolvió el banco, sino que de parte de Telemundo 52 Responde", dijo Godoy.

El señor Godoy dijo que ahora podrá seguir gozando tranquilamente todo lo que trae alegría, sabiendo que logró recuperar sus pocos ahorros.

El robo de identidad es un serio problema, es por eso que recomendamos estar tan pendientes de donde y a quien le da sus datos personales, y es que el FBI asegura que las perdidas relacionadas con este tipo de fraude entre gente de la tercera edad supero los mil millones de dólares en el 2021.