Víctimas testifican ante la corte sobre agentes de ICE falsos en el condado de Orange

Dos ciudadanos rumanos acusados ​​de hacerse pasar por agentes de inmigración para robar a personas en el sur de California se presentaron ante el Tribunal Superior del Condado de Orange el jueves, mientras que algunas de las presuntas víctimas dieron un testimonio emotivo.

Laurentiu Baceanu y Alexandru Vasile están acusados ​ de hacerse pasar por agentes federales de inmigración utilizando amenazas de deportación para intimidar a sus víctimas para que les pagaran. Fueron arrestados en junio en Fullerton y comparecieron ante el tribunal el jueves para un procedimiento previo al juicio.

Siete personas testificaron en la corte el jueves que quedaron profundamente traumatizadas por sus encuentros con los dos hombres, quienes están acusados ​​de una ola de robos a nivel estatal que comenzó en junio. Están acusados ​​de exhibir placas falsas y amenazar con deportar a las personas que no les pagaran dinero.

En al menos un caso, están acusados ​​de intento de secuestro.

Los fiscales dijeron que tenían como objetivo a 19 personas en el condado de Orange, específicamente a la comunidad latina. Los sospechosos fueron arrestados bajo sospecha de crímenes de odio por atacar a víctimas latinas.

"Tenemos miedo de que nos castiguen con la ley porque no es justo lo que están haciendo", dijo una de las víctimas a través de un intérprete en la corte. "Uno tiene miedo, uno no se siente seguro caminando con esa gente".

La oficina del fiscal del distrito dijo que un informe de la policía de Anaheim decía que uno de los hombres dijo que "se enfocaba en hombres hispanos porque tienen dinero, no son inteligentes, no pelean y tienen miedo debido a su estatus migratorio y no llamarían a la policía".

Una mujer, vendedora ambulante de flores, dijo a Telemundo 52 que le robaron su dinero en uno de las estafas.

"Yo me gano el dinero bajo el sol, vendiendo mis flores, y ellos sentaditoos me vinieron a quitar mi dinero y eso no se vale son hombres que se pongan a trabajar", dijo Reina Pacheco. "Que los tengan ahí por mucho tiempo, para que no les hagan a otras personas lo que me hicieron a mí por que es muy duro".

Las víctimas estaban en el tribunal como parte de los esfuerzos de la fiscalía para convencer a un juez de que cambie de opinión sobre un acuerdo de cinco años de prisión ofrecido a cada hombre. Podrían enfrentarse a un máximo de cinco años de prisión por los robos y cadena perpetua por el intento de secuestro.

La oficina del fiscal espera que tras haberse escuchado estos testimonios, los sospechosos reciban una sentencia maxima de 45 años por robos y cadena perpetua por intento de secuestro. Otra audiencia fue programada para el 21 de enero.

Además del condado de Orange, los hombres son sospechosos de llevar a cabo delitos similares en el condado de Santa Clara, Nueva York y Washington.