Dos ciudadanos rumanos se hicieron pasar por agentes de ICE y robaban a hispanos La oficina del fiscal del distrito dijo que un informe de la policía de Anaheim registró que uno de los hombres dijo que "se enfocaban en hombres hispanos porque tienen dinero en efectivo, no son inteligentes, no pelean y tienen miedo debido a su estatus migratorio y no llamarían a la policía".