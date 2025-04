Los Dodgers de Los Ángeles visitarán la Casa Blanca este lunes

Los Dodgers realizarán este lunes su visita habitual a la Casa Blanca como campeones de la Serie Mundial.

El campocorto Mookie Betts declaró a la prensa el viernes que se uniría al equipo en la visita, tras declinar acompañar a los Medias Rojas de Boston en una visita en 2018, durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

Betts enfatizó a la prensa en Filadelfia el viernes que su decisión de ir no fue política, sino más bien por su deseo de estar ahí para el equipo.

“No importa lo que diga o haga, la gente lo tomará como algo político”, dijo Betts. “Pero definitivamente no es eso. Se trata de lo que los Dodgers lograron el año pasado”.

Betts se lamentó de no haber acompañado a los Medias Rojas a su visita, a la que también asistieron el mánager de Boston, Alex Cora, nacido en Puerto Rico, y el lanzador David Price, quien, al igual que Betts, es afroamericano, entre otros, según Los Angeles Times.

Betts dijo que sentía que su ausencia distraía del logro del equipo y lo convertía en el centro de atención de las noticias, algo que, en retrospectiva, consideraba “egoísta”, informó The Times.

“Esto no se trata de mí; no quiero que nada se trate de mí”, dijo Betts. “Se trata de los Dodgers. Porque estos chicos estuvieron ahí para mí”, y se refirió al apoyo de sus compañeros tras no conectar hits en sus primeros seis turnos al bate de la Serie Divisional de la Liga Nacional de la temporada pasada contra los Padres de San Diego, extendiendo su racha sin hits en postemporada a 22 turnos al bate desde 2022.

Cuando se le preguntó si todos los jugadores del equipo de 2024 que aún son Dodgers irían a la Casa Blanca, un portavoz del equipo declaró a City News Service que el primera base Freddie Freeman no viajó con el equipo en su gira de seis partidos por la Costa Este.

Los Dodgers colocaron a Freeman en la lista de lesionados de 10 días el jueves debido a un esguince de tobillo derecho. El equipo se reunirá con Trump en la Sala Este a las 8 a. m., hora del Pacífico, según la Casa Blanca.

La última vez que los Dodgers visitaron la Casa Blanca como campeones de la Serie Mundial, el 2 de julio de 2021, Joe Biden era presidente.

La visita coincide con la serie de tres juegos del equipo contra los Nacionales de Washington, que comienza el lunes.

Una petición en Change.org, creada el 25 de marzo, instando a los Dodgers a cancelar su visita, había reunido 1785 firmas verificadas hasta el domingo por la tarde.

El autor de la petición, identificado en el sitio web únicamente como Walker D, se describió como un “fanático apasionado” del equipo y dijo que la visita a la Casa Blanca es "un motivo de preocupación".

“Nuestro equipo, querido por muchos fanáticos latinos y personas de color, está siendo invitado a compartir el pan con una administración que, en nuestra opinión, ataca nuestros principios y valores”, escribió Walker D. “La postura de esta administración sobre inmigración, derechos civiles y discurso racial ha sido contraria a las experiencias y opiniones de muchos fanáticos”.

Según el Pew Research Center, los latinos representan aproximadamente el 48% de los aficionados al béisbol en Los Ángeles. Un porcentaje significativo de esta población, una comunidad profundamente vinculada al éxito de nuestro equipo favorito, se siente perseguida y atacada por las recientes políticas y retórica de la administración, continuó el comunicado.

En solidaridad y para expresar nuestro apoyo a los valores que, como aficionados de los Dodgers, apreciamos, solicitamos a los Dodgers de Los Ángeles que reconsideren su aceptación de esta visita a la Casa Blanca. Defendamos los valores de inclusión y respeto que representa nuestro equipo, dentro y fuera del campo.

Un portavoz de los Dodgers declaró el domingo a City News Service (CNS) que la organización no haría comentarios sobre las personas que han escrito o indicado que no deberían visitar la Casa Blanca.

El presidente de los Dodgers, Stan Kasten, le dijo al columnista deportivo de Los Angeles Times, Dylan Hernandez, el 27 de marzo que la visita "fue algo que discutimos con todos los jugadores, todos los cuales querían ir”.

“Recuerden, todos aquí crecimos queriendo ser campeones mundiales y todo lo que eso conlleva, y eso incluye un brindis con champán, bromas en el vestuario, un desfile, anillos, una invitación a la Casa Blanca”, dijo Kasten.

“Es lo que todos asocian con ser campeones mundiales. Todos querían ir, y así lo hicimos”.