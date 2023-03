Dónde se detendrá el presidente Biden en su visita al sur de California

Lo que debes saber El presidente Biden visitará San Diego y el área de Los Ángeles esta semana.

El presidente tiene previsto reunirse en San Diego el lunes con el primer ministro Rishi Sunak del Reino Unido y el primer ministro australiano Anthony Albanese.

El martes, Biden visitará Monterey Park, la comunidad al este de Los Ángeles donde un hombre armado abrió fuego en un salón de baile en enero.

El presidente Joe Biden hará su primer viaje del año al sur de California esta semana.

Biden partió hacia la costa oeste el lunes por la mañana después de un discurso en la Casa Blanca sobre el tema apremiante de los bancos de la nación.

Biden dijo que los sistemas financieros de la nación están a salvo en un esfuerzo por proyectar calma tras el colapso de dos bancos que provocó temores de una agitación más amplia.

Biden instruyó a su equipo para proteger a los trabajadores y las pequeñas empresas estadounidenses y mantener seguro nuestro sistema financiero, logrando proteger a los clientes con depósitos, incluidas las pequeñas empresas y los trabajadores, y aseguró que no hay dólares de los contribuyentes en riesgo.

Estos son los lugares que el presidente Biden visitará una vez que llegue al sur de California

Presidente Biden en San Diego

La gira de tres días de Biden por California y Nevada comenzará en San Diego, donde se reunirá el lunes con el primer ministro Rishi Sunak del Reino Unido y el primer ministro australiano Anthony Albanese. Los líderes internacionales hablarán sobre la asociación nuclear Australia-Reino Unido-Estados Unidos de 18 meses conocida como AUKUS.

La asociación, anunciada en 2021, permitió a Australia acceder a submarinos de propulsión nuclear, que son más sigilosos y más capaces que los buques de propulsión convencional, como contrapeso a la acumulación militar de China.

Australia está comprando hasta cinco barcos de la clase Virginia como parte de AUKUS, según dos personas familiarizadas con el acuerdo que hablaron con Associated Press bajo condición de anonimato para obtener una vista previa de los planes. Se construirá una futura generación de submarinos en el Reino Unido y en Australia con tecnología y apoyo de Estados Unidos.

Brandon Tsay desarmó al hombre responsable de la muerte a tiros de 11 personas en Monterey Park, en enero.

El presidente tenía previsto llegar el lunes por la mañana a la Estación Aeronaval de North Island en San Diego. Estaba programado para pronunciar comentarios alrededor del mediodía después de reunirse con otros líderes internacionales y partir de San Diego el lunes por la tarde.

Biden asistirá a una recepción para el Comité Nacional Demócrata el lunes por la noche en Rancho Santa Fe.

Presidente Biden en Los Ángeles

El presidente Biden visitará la comunidad de Monterey Park en el Valle de San Gabriel el martes para discutir los esfuerzos para reducir la violencia armada.

Once personas murieron el 21 de enero en la ciudad al este de Los Ángeles cuando un tirador abrió fuego en un salón de baile durante una noche de celebraciones del Año Nuevo Lunar.

El fin de semana que se celebraba el Año Nuevo Lunar prometía ser uno lleno de alegría para la comunidad de Monterey Park.

El tiroteo en Monterey Park fue uno de los tres tiroteos masivos en enero en California.

El tirador fue posteriormente desarmado en un valiente acto de heroísmo en el vestíbulo de otro salón de baile. Brandon Tsay, quien le quitó el arma al tirador, fue un invitado en el discurso del Estado de la Unión del presidente Biden el 7 de febrero y se sentó en el estrado de la primera dama durante el discurso.

En su discurso, Biden renovó un llamado a prohibir las armas de estilo militar.

Biden visitó por última vez el área de Los Ángeles en octubre.

