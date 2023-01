“Creí que iba a morir”: hombre que enfrentó a pistolero de Monterey Park relata su pesadilla

Un hombre está siendo catalogado como la persona que previno que ocurriera otra masacre en un segundo salón de baile, en la ciudad de Alhambra.

La segunda escena al salón de baile Lai Lai en Alhambra fue dónde llegó el pistolero, tras cometer la masacre en Monterey Park y al parecer venía con la intención de matar a más gente, pero alguien logró frenar su furia mortal.



Diecisiete minutos después de perpetrar la masacre en Monterey Park, el pistolero irrumpió otro salón de baile en la ciudad vecina de Alhambra. Pero aquí fue confrontado por Brandon Tsay de 26 años, a quien el presentador Lester Holt de nuestra cadena hermana pudo entrevistarlo sobre su heroica acción.

Holt le preguntó Tsay que sí intercambio palabras con el atacante.



Tsay respondio: “No, esa fue la parte que más miedo me dio. Entro y no dijo nada, su cara estaba muy firme, solo tenía expresión en sus ojos buscando a más personas”, describió Tsay que forcejeó con el agresor y le arrebató la misma arma con la que acababa de matar a 11 personas e hirió a nueve".



“Hubo un momento en que me congelé, creí que me iba a morir y que mi vida terminaría ahí en ese momento, pero algo pasó, fue un milagro, en realidad” dijo el joven, hijo de los propietarios del salón de baile.

Tsay contó que en el segundo en que el pistolero preparaba su arma para disparar fue cuando él decidió pelear y arrebatarle el arma, para salvar su vida y la de los demás.



“Él pudo removerle el arma semiautomática que portaba el sospechoso”, reiteró Sasha Pérez, concejal de Alhambra, que tras este acto de valentía, piensa condecorar a Tsay como el héroe que es.

“Este individuo tiene solo 26 años, él salvo gente. Cientos de personas pudieran haber muerto en Alhambra”, dijo Pérez.

La concejal señaló que planean hacer un reconocimiento para honrarlo.