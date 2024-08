Piden ayuda para encontrar a los asesinos de un hombre en una gasolinera en Vermont Knolls

La madre de un padre de cuatro hijos que fue asesinado a tiros en una gasolinera de Los Ángeles recordó la última conversación que tuvo con su hijo cuando habló en una conferencia de prensa el miércoles para pedir ayuda para identificar a su asesino.

Melanie Gammage dijo que su hijo, Marquette Scott, de 32 años, estaba comprando regalos de Navidad el 3 de diciembre de 2023 cuando se detuvo a echar gasolina en el área de Vermont Knolls antes de regresar a Victorville. Su madre estaba enferma en su casa en la comunidad en el alto desierto al noreste de Los Ángeles.

Scott estaba visitando el sur de California desde Las Vegas después de localizar un videojuego de edición especial difícil de encontrar para uno de sus hijos en un Target en el área del sur de Los Ángeles.

“Me llamó. Dijo que estaba de regreso”, dijo Gammage. “Esperé despierta. Terminé yéndome a dormir”.

Un mensaje de texto después de la medianoche no recibió respuesta.

“Pensé que tal vez estaba en la autopista”, dijo Gammage. “Luego, recibí una llamada a las 7 de la mañana, diciendo que había fallecido. Le dispararon y lo mataron”.

Scott estaba sentado dentro de su SUV junto a una bomba de combustible en la estación Sinclair cerca de la avenida Manchester y la calle Hoover cuando alguien en un Jeep Compass blanco se detuvo frente a su SUV. Una persona enmascarada salió del asiento trasero del SUV e inmediatamente disparó contra el lado del conductor del vehículo de Scott.

Un segundo tirador abrió fuego desde el estacionamiento de la tienda de la gasolinera.

Scott murió en el lugar.

Las fotos del lugar del crimen mostraban la edición especial de Spider-man Sony Playstation 5 en el piso en la parte trasera del SUV de Scott, que tenía los asientos de seguridad de sus hijos adentro. Gammage dijo que los niños generalmente lo acompañaban a todas partes, pero no ese día.

La tragedia dejó a la familia de luto días antes de Navidad.

“Fue muy devastador”, dijo Gammage. “En mi casa, todos los años, tengo a mis hijos y a todos mis nietos. Aún así, celebramos, pero no fue una celebración feliz”.

Gammage mostró fotografías de su hijo, algunas de ellas con sus cuatro hijos, en la conferencia de prensa del miércoles con investigadores del LAPD. Una de las fotografías era una foto de un dibujo hecho a mano por su hija. Muestra a algunas de las figuras llorando porque extrañan a Scott, dijo Gammage.

“Nunca lastimó a nadie. Era una persona cariñosa. Muy feliz todos los días”, dijo Gammage. “Tenía cuatro hermosos hijos que se despiertan y lloran todos los días antes de ir a la escuela.

“No puedo dormir por la noche. No puedo comer. Solo quiero justicia para mi hijo. Eso sería genial”.

No está claro el motivo del tiroteo, que según las autoridades parece ser aleatorio. Los investigadores están intentando identificar a los tiradores que se ven en el video de la cámara de seguridad de la gasolinera.

“Hay alguien ahí fuera que sabe quién cometió este acto atroz”, dijo el capitán del LAPD, Jamie Bennett.

“Necesitamos que tengan el coraje de presentarse. Como comunidad, tenemos que unirnos. El señor Scott simplemente estaba comprando regalos para sus hijos, necesitaba combustible para su vehículo y fue asesinado a tiros violentamente mientras estaba sentado allí cargando combustible para su auto”.

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre este caso que llame a los detectives de la División de Homicidios de South Bureau al 323-786-5110. Fuera del horario laboral o los fines de semana, las llamadas deben dirigirse al 1-877-LAPD-24-7 (1-877-527-3247).

Cualquier persona que desee permanecer anónima debe llamar a la Oficina Regional de Prevención del Crimen de Los Ángeles al 1-800-222-TIPS (800-222-8477) o ingresar directamente a www.lacrimestoppers.org.

Por último, los informantes también pueden descargar la aplicación móvil “P3 Tips” y seleccionar la Oficina Regional de Prevención del Crimen de Los Ángeles como su programa local.

