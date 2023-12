Investigan tiroteo mortal en gasolinera de Vermont Knolls

La policía busca a dos sospechosos en un tiroteo cobró la vida de un hombre en una gasolinera en el barrio Vermont Knolls del sur de Los Ángeles el domingo por la noche.

La policía de Los Ángeles recibió una llamada sobre un asalto con un arma mortal el domingo, alrededor de las 11 p.m., en la gasolinera Sinclair en al oeste de la Avenida Manchester Avenue y el sur de la Calle Hoover, junto a la autopista 110.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a la víctima cerca de una de las bombas de gasolina con múltiples heridas de bala. La víctima, identificada como un hombre de unos 30 años, murió en el lugar. El video de la escena mostró que el hombre parecía estar dentro de un automóvil.

Los soechosos fueron vistos por última vez alejándose de la gasolinera en un coche. Se esperaba que los detectives recopilarán imágenes de las cámaras de seguridad de la gasolinera para localizar al sospechoso.

No está claro qué condujo al tiroteo y si el tirador y la víctima se conocían.

La intersección de Manchester y Hoover estuvo bloqueada durante varias horas mientras los detectives recogían pruebas, pero las carreteras se volvieron a abrir a las 4 a.m.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.