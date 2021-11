Nuestros televidentes compraron vuelos a México y aunque cometieron un error al hacer la reservación, creyeron que su pago estaba protegido, desafortunadamente, se llevaron una desagradable sorpresa.

La aerolínea les informó que tendrían que pagar una cuota que a ellos les pareció injusta, pues habían pagado una protección en caso de cambios, afortunadamente Telemundo 52 Responde logró que Volaris revisara el caso.

Cada año, Víctor Espinoza visita a sus seres queridos en Zacatecas con su familia, pero el verano pasado, el viaje no fue por placer.

“Desgraciadamente el papá de mi esposa falleció por el COVID-19, y algunos familiares se infectaron”, dijo Espinoza, quien tuvo que viajar a Zacatecas de emergencia.

Bajo esas tristes circunstancias, Espinoza reservó cuatro boletos lo más pronto posible, pero, cometió un error, en lugar do comprar pasajes de Los Ángeles a Zacatecas, los reservó de Zacatecas a Los Ángeles.

“En el momento en que me di cuenta de mi error, llamé”, dijo Espinoza.

Espinoza dijo que no estaba muy preocupado, pues pago $19 por persona, por el combo “más flexibilidad” de Volaris, que permite realizar más de un cambio, sin pagar penalidades, pero al llamar le dieron una mala noticia.

“No procede su cambio porque estamos en temporadas altas, y le dije, pero, me están cobrando el servicio, pues si señor, pero son políticas de la compañía. Ese error le va a costar $842.

Espinoza dijo que estaba desconcertado y molesto al no obtener lo esperado.

“Yo llamé a Telemundo 52 Responde, y me respondieron”, dijo.

Cuando Espinoza contactó a Telemundo 52 Responde, inmediatamente informaron a Volaris de su situación, y pedimos una revisión del caso de Espinoza, tras lo cual, se pusieron en contacto con él.

“Me dieron opciones, ya después de que Telemundo habló con ellos, me dijeron que me iban a quitar el cambio, de los $800 y algo, más me iban a quitar los precios de las maletas”, añadió.

La aerolínea le ofreció reembolsarle $1,200 a su tarjeta de crédito, o darle váucheres por $1,600 para usar durante un año, así que lo pensó y escogió lo que más le convenía.

"Mejor escogí los $1,600, de todos modos viaja uno para México. Estoy satisfecho y muy contento, gracias por ayudar a nuestra comunidad, y sigan con eso, para que las compañías sepan que hay alguien que responde por nosotros", dijo Espinoza.

En el sitio de internet de Volaris, se explica, bajo términos y condiciones, que el combo flexibilidad, no aplica en ciertas temporadas, y, además, hay excepciones a los tipos de cambios permitidos, por lo que, antes de pagar, es recomendable leer muy bien los detalles, para no llevarse sorpresas desagradables.