Una televidente decidió contratar un servicio de coreografía para los XV años de su hija, pero cuando el dueño canceló su contrato, sin lo que ella consideró una explicación lógica, y sin devolverle su depósito, decidió llamar a Telemundo 52 Responde.

La señora asegura que fue el coreógrafo quien decidió terminar el servicio antes de tiempo, por lo que ella no violó el contrato.

Cuando encontró a S&S Dance Company en los medios sociales, donde publican y promueven sus servicios de coreografía para fiestas de XV años, la señora Pérez se comunicó con el dueño, Shafik Saleh, quien le ofreció un contrato que incluía nueve sesiones de ensayos, con cuatro chambelanes.

“Por eso yo estaba pagando la cantidad que él me dijo, que eran $3,000 porque más que todo era el sueño de mi hija, tener un vals bonito, como toda Quinceañera.

Pérez le dio un depósito de $1,500, pero, según ella, lo que se le ofreció, desde un principio, no fue lo que recibió.

“Eran cuatro chambelanes los que él tenía que llevar, y nada más llevó dos”, contó.

y no solo sucedió en la primera sesión, según cuenta, sino también, en la segunda.

“Para la siguiente semana, solamente llevó a dos, y ya no era la misma maestra, era otro maestro, me pidió que yo tenía que enseñarle el video de la primera clase, y en el contrato no decía que yo tenía que tomar un video”, dijo Pérez.

Decepcionada, dijo, decidió llamarle al señor Saleh, pues él no estaba presente.

“En ese momento fue que me salí, no ofendí a nadie”, dijo Pérez.

Pero dijo que, tras salirse del estudio, él le llamó a ella molesto.

“Simplemente me dijo que el contrato estaba cancelado. ¿Le dije que por qué? Y el me ofendió, me dijo que era una persona sin valores, déspota”.

Pérez insiste, que el señor Saleh no le explicó el motivo por el cual estaba cancelando el servicio, pero le dijo que solo le regresaría 10% de su depósito. Estaba desesperada.

“A veces uno con la ilusión de hacerle los XV años a nuestras hijas, da el depósito, o el dinero que le piden, ¡y mire lo que pasa! Yo me siento estafada, robada”, dijo Pérez.

Telemundo 52 Responde se comunicó con el señor Saleh, quien decidió no hablar frente a nuestras cámaras, pero a través de un mensaje de texto expresó que: “como negocio privado, yo puedo ejercer el derecho de rechazar o darle servicio a un cliente. Mis razones tras mi decisión son privadas, y aunque mis razones fueron válidas, nunca me rebajaría a hablar mal de un cliente.” Es en realidad la primera vez que he cancelado un evento en todos los años que llevo en este negocio. (Me enorgullece el hecho de que) siempre he manejado mi negocio de la manera más profesional posible y siempre he podido llegar a una resolución cuando llega un problema. Desafortunadamente, ese no fue el caso en esta situación”.

Tras nuestra intervención, el señor Saleh aumentó a 30% la cantidad que estaba dispuesto a devolverle a la señora Pérez, o sea $450 de los $1,500 que le pagó, pero Pérez no lo consideró apropiado.

“Él es el que no está cumpliendo con el contrato, yo en ningún momento cancelé el contrato. Que me regrese $1,000, y si no, que se quede con el dinero, tal vez le sirve más al que a mí”, dijo.

En casos en que un consumidor no puede llegar a un acuerdo que considere justo con un negocio, siempre tiene la opción de presentar un reclamo con el Departamento del Consumidor, lo cual decidió hacer la señora Pérez, quien también está considerando llevar el caso ante la corte de pequeños reclamos.