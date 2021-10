Pensó que era buena idea invertir su dinero por medio de redes sociales, pero un joven adolescente, terminó perdiendo cientos de dólares.

El adolescente se sintió avergonzado por lo sucedido, así que prefirió dejar que su hermana fuera quien le contara a Telemundo 52 Responde lo que pasó, para evitar que otros jóvenes caigan en la trampa.

“Aquí le mandó $150 por Cash App”, dijo Angie, la hermana de la víctima.

Fueron $150 dólares, perdidos para siempre, pero es no fue todo.

“Les mandó otros $550 por Apple Pay”, agregó Angie.

Angie dijo que su hermano de 16 años le mandó a un estafador todo ese dinero, luego de recibir una tentadora oferta por las redes sociales.

“Lo estafaron por $700, le dijeron que iba a ganar el doble al invertir dinero por Instagram”, contó Angie.

Angie también contó que su hermano jamás consultó con nadie de la familia sobre esta oportunidad, lo cual no es típico de él, sobre todo tratándose de dinero.

“Y esta vez no nos dijo, creo que porque era con una muchacha”, agregó.

Posiblemente, dijo Angie, se dejó llevar por algunas de las fotos, recalcando que lo más seguro es que no sean de quien realmente maneja la cuenta, y no fue hasta que le pidieron cientos de dólares más, que su hermano, finalmente le contó a la familia lo que estaba pasando.

“Estaba avergonzado, tenía miedo y estaba llorando”, dijo Angie.

El temor era porque lo amenazaron. Le dijeron que, si no mandaba más dinero, le enviarían agentes federales a su casa.

Teníamos miedo porque dijeron “you will see them today”.

“Es muy. Importante hablar con sus hijos sobre cuáles son las estafas importante hablar con sus hijos sobre cuáles son las estafas que hay en el internet”, dijo Leslie Miranda, Buro de Mejores Negocio (BBB).

Los expertos insisten en que, al dialogar con ellos, podría prevenirlos de perder dinero, sobre todo cuando apenas están aprendiendo a administrarlo.

“Los padres hemos estado en la fuerza laboral por más tiempo, así que sabemos un poco mejor de las estafas que hay allá afuera”, añadió.

Y no solo en las redes sociales, sino en el internet en general.

“No siempre las personas que están en internet son personas reales, pueden ser estafadores que se hacen pasar por otras personas para pedir tu información personal, bancaria para trabajo que no existen por ejemplo.

Precisamente esa recomendación y advertencia fue lo que motivó a Angie a comunicarse con nosotros.

“Pensamos que a nosotros no nos iba a pasar y nos pasó, ahora quiero decirles a los papás que cuiden a sus hijos”, dijo Angie.

Hay cosas que no cambian en las tácticas de los estafadores: le ofrecen algo muy tentador por poco dinero, pero después le piden más, y si no accede, proceden a amenazarlo. Téngalo presente, y siempre cuestione las intenciones de personas que solo lo contacten por internet