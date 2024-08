“El dolor es mi compañero”: madre del actor Johnny Wactor pide ayuda para encontrar a sus asesinos

A pesar de que han pasado casi tres meses desde que ocurrió el asesinato del actor Johnny Wactor en el Centro de Los Ángeles, las autoridades aún no han encontrado a los responsables de su muerte.

La muerte del actor de 37 años sacudió a la comunidad pues el hecho ocurrió durante un intento de robo del convertidor catalítico de su carro, un crimen que ha aumentado en el condado de Los Ángeles en los últimos años.

Los familiares y amigos del ex actor de "General Hospital" Johnny Wactor, se reunieron este martes frente al Ayuntamiento de Los Ángeles para pedir de nuevo la ayuda del público para ofrecer información sobre su muerte, y para presionar a favor de una acción más dura contra el crimen en la ciudad.

Wactor recibió un disparo alrededor de las 3:30 a.m. del 25 de mayo mientras caminaba con un compañero de trabajo hacia su coche aparcado cerca de Hope Street y Pico Boulevard después de terminar su turno de barman en el bar/restaurante Level 8.

La policía dijo que la pareja se encontró con un grupo de personas que intentaban robar el convertidor catalítico del carro de Wactor, y uno de ellos le disparó al actor cuando se acercaba.

Los sospechosos habían levantado el vehículo de Wactor con un gato hidráulico y estaban en el proceso de robar el convertidor catalítico, dijo la policía, añadiendo que uno de los individuos le disparó a Wactor sin provocación.

"El dolor es mi compañero constante", dijo la madre de Wactor, Scarlett, en las escaleras del Ayuntamiento. "Me prometió que estaría aquí conmigo. No puedo desearle un feliz cumpleaños el 31 de agosto. Habría cumplido 38 años. No puedo preguntarle si va a volver a casa para Navidad. No puedo preguntarle cómo le fue en el día, si va a escalar. Ya no me llegan esas cosas por lo que hicieron estas personas".

La semana pasada, el Departamento de Policía de Los Ángeles publicó fotos de vigilancia de los sospechosos que se cree que mataron a Wactor, junto con imágenes de un vehículo presuntamente robado en el que se cree que los sospechosos escaparon.

La policía dijo que los tres sospechosos se alejaron de la escena en un Infiniti Q50 negro de cuatro puertas, modelo 2018, que había sido robado. Los sospechosos, todos con ropa oscura, se alejaron de la escena en dirección norte por Hope Street. Uno de los sospechosos tenía un tatuaje sobre el ojo izquierdo y en la mejilla derecha, dijo la policía.

Los paramédicos llevaron a Wactor a un hospital, donde fue declarado muerto. Los convertidores catalíticos son objetivos populares para los ladrones porque contienen un metal que se pueden revender.

Wactor apareció en casi 200 episodios de "General Hospital" entre 2020 y 2022. Sus otros créditos incluyen "Westworld", "The OA", "NCIS", "Station 19", "Criminal Minds" y "Hollywood Girl".

Si tiene información sobre los sospechosos le piden que llame a la estación central del LAPD al 213-486-6606. Durante el horario comercial, se puede contactar a los detectives de homicidios del LAPD al 213-996-4143 o al 213-996-4173. Los informantes que prefieran permanecer anónimos pueden llamar a Crime Stoppers al 800-222-8477 o visitar lacrimestoppers.org.