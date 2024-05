Compañera de trabajo dice que el actor Johnny Wactor la protegió en el tiroteo mortal

Lo que debes saber El actor de “General Hospital” Johnny Wactor fue asesinado a tiros el sábado en el centro de Los Ángeles después de encontrarse con un grupo de ladrones de convertidores catalíticos, dice la policía de Los Ángeles.

Wactor, que regresaba a su automóvil después de un turno de camarero, recibió un disparo sin provocación, dice la policía.

El actor apareció en casi 200 episodios de “General Hospital” entre 2020 y 2022.

Una compañera de trabajo de Johnny Wactor dijo que el actor de “General Hospital” se paró frente a ella y se convirtió en un escudo humano durante un encuentro mortal con ladrones de convertidores catalíticos en el centro de Los Ángeles.

En una publicación de Instagram el miércoles, Anita Joy compartió detalles sobre sus últimos momentos desgarradores con Wactor, de 37 años, el 25 de mayo después de que dejaron el trabajo en un bar. Caminaron hasta el auto de Wactor, que según la policía había sido levantado sobre un gato por tres ladrones de convertidores catalíticos.

Ella dijo que se acercaron a los hombres, pensando que estaban remolcando el auto.

“Johnny mantuvo la calma como siempre lo hacía, simplemente diciendo que era su auto y que se fueran”, dijo Joy en la publicación de Instagram. “Con las manos abiertas a los costados en paz. Johnny estaba entre el hombre que le disparó y yo; cuando escuché el sonido del disparo en la noche, él cayó con fuerza hacia mis brazos y mientras lo agarraba, grité: ‘¡Cariño¡ ¿Estás bien?!’ Y él sólo respondió: ‘¡No! ¡Disparó!’”

“Todo sucedió en un instante. He llegado a describirlo como un vaso de agua que se vuelca y estás luchando por agarrarlo y evitar que se derrame por completo, pero simplemente se escurre entre tus dedos y desaparece”.

Ella dijo que un guardia de seguridad del trabajo cruzó la calle y corrió hacia ellos mientras hablaba por teléfono con un operador del 911. Usaron una chaqueta de mezclilla en un esfuerzo desesperado por detener el sangrado y le realizaron RCP, dijo Joy.

Wactor murió en un hospital.

Wactor fue asesinado a tiros por uno de los ladrones del convertidor catalítico sin provocación, según un comunicado del Departamento de Policía de Los Ángeles emitido el martes. El informe forense indicó que murió por una herida de bala en el tórax.

Los catalizadores de automóviles contienen metales preciosos que los ladrones intentan revender.

Johnny Wactor, de 37 años, fue asesinado a tiros cuando interrumpió a unos ladrones que robaban el convertidor catalítico de su automóvil en Los Ángeles, dijo la madre del actor.

“Mi amigo de 8 años pasó de reírse juntos, trabajar lado a lado, dejar nuestro turno de camarero y caminar hacia nuestros autos, a morir en mis brazos en las calles del centro de Los Angeles en las oscuras horas de las 3 a.m.”, escribió Joy, agregando que la tragedia fue provocada por “unos delincuentes que intentaron robar una pieza de coche”.

Joy dijo en su publicación que compartió los detalles en busca de justicia para Wactor.

“Estuve con Johnny en sus últimos momentos y estoy aquí para ser su voz después de eventos tan inimaginables”, dijo. “Fue asesinado sin sentido por un cobarde que reaccionó sin importarle la hermosa vida que estaba tomando. Así que estoy enojado, estoy triste y tengo todos los sentimientos a la vez... pero sobre todo, estoy aquí, por justicia para Johnny”.

No se informaron arrestos por el asesinato que dejó de luto a los amigos, familiares y colegas de Wactor.

Los tres individuos vestían ropa oscura y abandonaron la escena en un sedán oscuro después del tiroteo en la cuadra 1200 de Hope Street. No hubo descripciones más detalladas de los atacantes y el vehículo de fuga.

Wactor apareció en casi 200 episodios de “General Hospital” entre 2020 y 2022. Otros créditos incluyeron “Westworld”, “The OA”, “NCIS”, “Station 19”, “Criminal Minds” y “Hollywood Girl”

“Toda la familia del Hospital General está desconsolada al enterarse del prematuro fallecimiento de Johnny Wactor. Fue verdaderamente único y fue un placer trabajar con él todos los días. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus seres queridos durante este momento difícil”, senala el mensaje del drama diurno de ABC publicado el domingo en X”.

Cualquier persona que tenga información sobre los atacantes debe llamar a la estación central de LAPD al 213-486-6606. Los informantes que prefieran permanecer en el anonimato pueden llamar a Crime Stoppers al 800-222-8477 o visitar Crime Stoppers.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.