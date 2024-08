LAPD difunde fotos de vigilancia de los sospechosos buscados por el asesinato de Johnny Wactor

El Departamento de Policía de Los Ángeles publicó nuevas fotos de vigilancia de los individuos que se cree que participaron en la muerte a tiros del actor de "General Hospital" Johnny Wactor.

La imagen muestra a tres personas vestidas con sudaderas con capucha rodeando un vehículo negro. Una segunda imagen muestra el mismo vehículo negro abandonando aparentemente el lugar de los hechos.

La policía dijo que espera que estas nuevas imágenes ayuden a identificar a quienes dispararon y mataron a Wactor a finales de mayo. Según las fuerzas del orden, el tiroteo tuvo lugar sobre las 3:25 a.m. en el bloque 1200 de Hope Street. Allí, el actor había terminado su turno como camarero en un bar cercano y se dirigía a su vehículo cuando vio a un grupo de hombres que intentaban robarle el catalizador.

Mientras intentaba detener el robo, Wactor recibió un disparo que le causó la muerte. Los asaltantes huyeron en dirección norte por Hope Street.

"No entiendo el acto de cobardía sin sentido de esa persona", dijo Scarlett Wactor, madre de la víctima.

LAPD News: Detectives have released a community alert related to a homicide that occurred on May 25, 2024. pic.twitter.com/xIeTng6Nfw