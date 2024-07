Dueños de negocio alegan que perdieron cerca de $140,000 tras presunto fraude de abogado

En la primera parte de este reportaje le presentamos la historia de una familia que lleva dos años separada como consecuencia, según alegan, de haber seguido las instrucciones de un abogado que no cumplió lo prometido, algo que él niega.

Pero ellos no son los únicos que acusan al mismo abogado.

Los dueños de un taller alegan que han perdido alrededor de $140,000, y su tranquilidad, tras haber confiado en ese abogado. Hoy, dicen estar, además de molestos, desilusionados por lo que consideran un castigo insuficiente para él.

Actualmente, su taller está funcionando como su nombre lo dice, a la “Perfección”, pero en el 2022, aseguran, estuvieron a punto de cerrar sus puertas.

“Yo me sentía tan deprimido. Todos los días me dolía la cabeza. Con ansiedad, con depresión, no dormía”, dijo Óscar Macías, copropietario de “Perfection Auto Collision”.

Lo que mantenía a Óscar Macías despierto, era la posibilidad de perderlo todo.

“De la noche a la mañana perder mi negocio, tanto tiempo que he luchado”, dijo Óscar.

Óscar y Rodolfo han sido socios en este taller por 5 años y, según declaró Óscar ante la Barra de Abogados, en el 2021 Rodolfo le presentó a Sergio Valdovinos, quien anunciaba sus servicios legales bajo “The Valdovinos Firm” en Thumbtack en el 2022. Asegura que, al ser alguien conocido, confiaron en él, al grado de no haber hecho un contrato por escrito, ni pedirle recibos por múltiples pagos que le hicieron. Incluso narran que aceptaron recomendar a posibles clientes que hubiesen sufrido accidentes de carro, para que Valdovinos los representara aunque insisten en que nunca recibieron ninguna comisión a cambio de ello.

“Dijimos vamos a trabajar con él, se mira que es una buena persona, que quiere trabajar y nosotros también queremos crecer”, dijo Óscar.

Fue así como nació una relación en la que Valdovinos se convirtió en su abogado, y aseguran que aceptó ayudarles con casos personales y del taller.

Pero de acuerdo con lo que tanto Óscar como Rodolfo denunciaron ante la Barra de Abogados de California, organismo encargado de supervisar y disciplinar a abogados, en el 2022, (pág. 3 línea 4 “needed to negotiate a new lease” declaración de Óscar Macías) le pidieron a Valdovinos ayudarles con la renegociación del contrato de arrendamiento de su local, por la cual declararon que le pagaron $36,600 (pág. 3 línea 6). Nos dijeron que él supuestamente les aseguró que se encargaría de todo, y les pidió no comunicarse con el administrador.

“Con él no hablen, yo estoy hablando directamente con los dueños”, dijo Rodolfo Niebla, copropietario de “Perfection Auto Collision”.

Aseguran que creyeron que todo iba viento en popa, pues dicen que Valdovinos les pidió dinero para pagar los primeros 3 meses de renta. Insisten que le entregaron $10,000 más en efectivo, pero poco después, el administrador del edificio los contactó muy molesto, diciéndoles que se tenían que ir.

“¡Pues nuestro abogado está hablando! No, ¿Cuál abogado? ¡No hay abogado! ¡Nadie está hablando! ¡Ustedes están invadiendo!”, dijo Rodolfo y agregó “nos pusieron una carta ahí, que teníamos que salir”.

Con mucha dificultad, cuentan, lograron salvar su negocio, pero Óscar asegura que además de los $36,600 que le pagaron supuestamente para la renegociación de su local a Valdovinos, entre abril y agosto del 2022 le hicieron múltiples envíos de dinero por Zelle, que ascendían a $114,705 por otro supuesto caso en que los estaba representando. Esa demanda, según declararon ante la barra, era contra su preparadora de impuestos, y Valdovinos les aseguró que contrataría a un investigador, y les entregó un documento, que aparenta ser de la Corte Superior de California. Rodolfo insiste en que Valdovinos les aseguró que habían ganado la demanda, y que, por orden de la juez a cargo del caso, recibirán múltiples cheques que ascendían a un total de $50,000 para Rodolfo, $200,000 para Óscar, y $38,000 para el taller.

Sin embargo, el número de caso que muestra este documento que dicen Valdovinos les entregó, presuntamente emitido por la corte, pertenece a una demanda completamente ajena. (pág. 3 lineas 8-10 “the case number Mr. Valdovinos provided to us was not our case number” declaración de Rodolfo), y efectivamente, tras realizar una extensa búsqueda para determinar si en realidad existió un caso en que Valdovinos representará a Óscar Macías en el 2022, nos fue imposible hallar un documento que lo comprobara. Es por ello por lo que Óscar dice estar convencido de que su caso, nunca existió, y Valdovinos sólo lo usó para pedirles múltiples pagos, que según denunció ante la Barra Rodolfo, ascendían a más de 100,000 dólares.(pág. 3,línea 10-11 declaración de Rodolfo. “we realized Mr. Valdovinos had defrauded us out of more than $100,000 in legal fees”).

“Que ocupo esto para la corte”, y cosas así, “dame esto para que el proceso siga”, dijo Rodolfo.

Óscar y Rodolfo explicaron que Valdovinos les entregó múltiples cheques, uno por $112,000 y otro por $138,000, pero como muestran estos documentos, el banco se los devolvió.

“Nos firmaba cheques que no tenía fondos”, dijo Rodolfo.

Reconocen que confrontaron a Valdovinos en múltiples ocasiones, expresando frustración, y a través de mensajes de texto que nos mostraron pudimos evidenciar que le exigían el dinero que le dieron para poder pagar la renta y los sueldos de sus empleados. En una ocasión le dijeron que se sentían estafados, a lo cual, en respuesta, Valdovinos les dijo: “Yo nunca he estafado a nadie. El que digan eso no tiene fundamento”, agregando, “les explico por escrito lo que va a pasar, si quisiera estafarlos, nunca me pondría en esta situación y no lo haría por escrito”. Y les aseguró que les pagaría, pero los cheques que les entregó, nuevamente les fueron devueltos por falta de fondos. Oscar nos confesó que, en medio de su desesperación, empezaron a llamar a otros asociados de Valdovinos, tras lo cual, uno de ellos intentó ponerles una orden de restricción, pero debido a que el peticionario no se presentó a la audiencia, el juez disolvió la petición.

Fue entonces que Rodolfo y Óscar presentaron su denuncia ante la barra de abogados.

“El investigador de la barra nos dijo que había muchos casos”, dijo Rodolfo.

En la barra, insisten, les informaron que Sergio Valdovinos estaba bajo investigación por otros casos similares, investigación que resultó en una orden disciplinaria emitida en el 2023 por la juez Yvette D. Roland, quien le suspendió la licencia a Valdovinos Ramírez y le declaró no apto para ejercer leyes en California, alegando que Valdovinos “mentía a sus clientes, se quedaba con su dinero de manera ilegal, y utilizaba parte de él para apostar en casinos”.

Valdovinos apeló la orden disciplinaria, y en respuesta a las 19 acusaciones que la barra presentó en su contra, insistió que “no presentó pruebas suficientes, y evidencia clara y convincente” en su contra.

Sin embargo, el 28 de junio, el departamento de revisiones de la barra rechazó la apelación de Valdovinos, y recomendó la suspensión de su licencia nuevamente. La decisión final ahora queda en manos de la corte suprema de justicia.

Adicionalmente, el 6 de junio, el fiscal el distrito presentó una denuncia criminal contra Valdovinos, y solicitó una orden de arresto en su contra la cual fue ordenada por la juez. La denuncia cita 19 ofensas, por robo mayor y por emisión de cheques sin fondos, entre las cuales están las reportadas por Óscar Macías y Rodolfo Nieblas, incluso la barra de abogados en su sitio, también advierte al consumidor que Valdovinos ha sido acusado de un delito serio.

Intentamos contactar a Valdovinos y a sus asociados en múltiples ocasiones para darle oportunidad de responder a las acusaciones de Óscar y Rodolfo, pero no recibimos respuesta. Sin embargo, previamente, Valdovinos había declinado darnos una entrevista para hablar sobre acusaciones de otra familia, explicando que “por recomendación de múltiples abogados, no haré declaraciones sobre las falsas acusaciones mientras continúa el caso con la barra de abogados”. Valdovinos nos aseguró que estaría dispuesto a hablar con nosotros cuando finalizara su caso.

“Yo quisiera que lo juzgaran bien, que lo castigaran como se debe de castigar a una persona así, porque realmente una persona así va a seguir haciendo lo mismo”, dijo Óscar.

La apelación de Valdovinos está en manos de la corte suprema del estado, y el caso criminal en su contra, se ventilará en la corte superior de Los Ángeles, seguiremos al pendiente.