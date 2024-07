Inmigrante lleva separado de su familia más de 2 años, esto tras pagarle a un abogado miles de dólares

Una familia Latina sufre una difícil y dolorosa separación, luego de que un esposo y padre de cinco hijos -en busca de regular su estatus migratorio- dice haber seguido los consejos de quien creyó representaba sus intereses en un caso de inmigración, pero lo que parecía un sueño terminó en una terrible pesadilla.

Ya son dos años en que la familia no ha podido abrazarse, y su caso no es el único, tanto ellos, como otros clientes que aseguran el abogado en cuestión se quedó con su dinero, presentaron sus quejas ante La Barra de Abogados de California, un proceso administrativo que resultó en la suspensión de su licencia para ejercer, decisión que este abogado está apelando.

Sonriente, rodeado de sus hijos, tal como en la Navidad del 2021, así es como quisiera estar este padre de familia, pero la vida le ha dado un duro golpe.

"Es algo bien feo, trato de hacer lo que pueda, en ayudar a mis hijos, pero, en sí, lo que me ha quitado más, pues es el tiempo, lo que nunca voy a regresar", dijo Elvis Fernández, está separado de su familia.

Y es que hace más de dos años que este hombre, quien nos pidió llamarlo Elvis para proteger su privacidad, dice que viajó a Perú a una supuesta cita en la Embajada Americana, bajo instrucciones de su abogado, quien, como aseguró en su denuncia ante la Barra de Abogados, le dijo que el Servicio de Inmigración le había dado una cita, sin embargo, Elvis insiste en que, al llegar a Perú, en la embajada le aseguraron que no había ninguna cita en el sistema. Eso fue en el 2022, y desde entonces, vive una pesadilla, pues no ha podido volver a este país.

“No sé, no sé cuándo va a parar esto”, dijo Elvis.

“Está en un país que no ha estado, su papá acá está, su familia está acá, pero él allá está solo”, dijo Rose Fernández, esposa de Elvis.

La esposa de Elvis, contó que su esposo llegó a Estados Unidos a sus 10 años, y aquí ha hecho su vida. En Perú, no conoce a nadie, por eso está tan preocupada por él, y al mismo tiempo por sus cinco hijos, y es que ella tiene una condición médica que la lleva al hospital constantemente, y sin su marido aquí para apoyarla, no sabe lo que pueda pasar.

"Si me muero yo, mañana está bien, pero ¿qué sufran mis niños? Para mí eso no está bien”, dijo Elvis.

¿Pero cómo terminó separada esta familia? Elvis asegura que lo que le sucedió, es el resultado de un fraude, tal como lo expresó en su declaración ante la Barra de Abogados, donde detalla que Sergio Valdovinos, quien en el 2022 ofrecía sus servicios bajo “The Valdovinos Firm” en Thumbtack, le dijo que todo estaba listo para que le dieran su perdón, y su residencia.

“Me enseñó un correo de qué inmigración supuestamente le mandó que es el National Visa Center y me enseña el correo diciendo que tengo una cita en la Embajada de Perú”, dijo Rosa.

En su denuncia ante el organismo encargado de supervisar y disciplinar a abogados en California, Elvis declaró que Valdovinos le cobró alrededor de $13 mil por el trámite, pero, algo pasó cuando llegó a la embajada.

“Los que te reciben me explican que no tengo cita y pues, en sí, se mira como que todo esto es una mentira”, dijo Elvis.

Elvis dice que quiso creer que todo era un error, pues Valdovinos le aseguró por correo electrónico que se trataba de un malentendido y se aclararía, sin embargo, asegura que perdió las esperanzas cuando pasaron semanas, y no recibió un número de caso válido.

"Nunca me lo mandó y después me decía todavía, ahí voy a llegar, ya llego mañana, ya llego pasado mañana, ya llego en una semana. Y así me estuvo todo ese fin de mayo, y prácticamente mintiendo", dijo.

Tal como lo declaró ante la Barra de Abogados, Elvis sospecha que los documentos que Valdovinos le envió, no eran reales.

“Las conversaciones que tuvo con NVC, eran conversaciones que él las creó. El correo, no sé, ¿los habrá puesto por Photoshop o qué habrá hecho?”, dijo Elvis.

Sergio Valdovinos actualmente no puede ejercer leyes en California, luego de que, en el 2023, la juez disciplinaria de la Barra Estatal de Abogados, Yvette D. Roland, decidiera suspender su licencia, tras acusarlo de haberle dado documentos que sabía eran falsos a múltiples clientes y pagarles presuntos arreglos judiciales o reembolsos de sus honorarios, con cheques sin fondos.

En sus argumentos finales, la barra acusó a Valdovinos de haberse quedado con más de 115,000 dólares de al menos cinco clientes que fueron parte de la denuncia, indicando que el abogado presuntamente habría utilizado una porción de ese dinero para apostar en casinos. En total, la juez responsabilizó a Valdovinos de haber cometido 19 violaciones éticas, entre ellas:

“No informarles a sus clientes de temas importantes en los casos, hacer cheques sin fondos, no regresar dinero que no le pertenecía por honorarios que no se había ganado. ‘Missappropriation’, que viene siendo agarrar dinero que no le pertenecía, y falta de ejercer con diligencia”, dijo Enrique Zúñiga, vocero de la Barra de Abogados.

Cabe mencionar que Valdovinos apeló esta decisión, pero tras revisar su petición, la Barra de Abogados le negó la apelación, misma que ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia del Estado, en su respuesta a la orden disciplinaria, Valdovinos negó las acusaciones argumentando que los abogados de la barra “no presentaron pruebas suficientes, y evidencia clara y convincente” en su contra.

Mientras tanto, en su declaración ante la barra, misma que cabe mencionar no fue incluida en la orden contra Valdovinos, Elvis insistió que mientras Valdovinos era su abogado, aunque le cobró cuotas y honorarios, no hizo lo prometido, y lo más grave, insistió, es que lo llevó a dejar el país, impidiéndole volver a estar con su familia.

“No podemos mirar a nuestro papá, pero también no sé por qué”, dijo Emily Fernández, hija mayor de Elvis y Rose.

“Está allá y nosotros estamos acá”, agregó Jean Fernández Sanes, hija de Elvis y Rose.

Valdovinos inicialmente aceptó dar una entrevista a Telemundo 52 Responde para discutir las acusaciones de su cliente, sin embargo, la canceló múltiples veces, y finalmente a través de un correo electrónico nos dijo que: “por recomendación de múltiples abogados, no haré declaraciones sobre las falsas acusaciones mientras continúa el caso con la barra de abogados”. Y añadió: “una vez que finalice ese caso, estaré más que dispuesto a realizar una entrevista en mi hogar”, según Valdovinos.

Por ahora, Elvis y Rose, tratan desesperadamente de volver a reunir a su familia, y han presentado múltiples peticiones al servicio de ciudadanía e inmigración para agilizar su regreso al país, dadas las circunstancias especiales.

“Yo no ando pidiendo ayuda del gobierno para que me paguen la casa. Yo no ando pidiendo para la comida. Yo lo único que ando pidiendo es que me ayuden a traer a mi esposo para atrás”, dijo Rosa.

Emily, la hija mayor de Elvis, quien ha tenido que madurar demasiado pronto, quiso mandarle este mensaje a su papá en nombre de todos sus hermanitos: “Le quiero decir que está haciendo lo más que puede hacer y que en un día vamos a todos estar juntos”.

Y esta familia, no es la única que habló con Telemundo 52 Responde asegurando que Valdovinos no cumplió sus promesas- o los servicios por los que dicen haberle pagado.

El miércoles, 17 de julio, le tendremos lo que compartieron con nosotros, un par de negociantes que aseguran casi lo pierden todo tras confiar en este abogado.