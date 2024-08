¿Cuándo llamar al 911 o al 988? Esto debes saber durante emergencias de salud mental

Si usted o un ser querido se encontrara en medio de una crisis mental, ¿sabría a quién llamar para pedir ayuda?

La mayoría pensaríamos en marcar el 911, pero, hay casos en que esa no es la solución ideal, y de hecho puede empeorar la situación. Por eso, las autoridades de salud quieren que toda la gente sepa, cuando hay que marcar el 911, y cuando es mejor usar el 988, o el 211 así como la línea de ayuda del Departamento de salud mental.

Una crisis de ansiedad, puede ser aterradora, y no se diga de un ataque de nervios o de depresión, que puede llevar a quien lo sufre a considerar acabar con su propia vida, pero si en ese momento, la persona requiere ayuda, recurrir al 911, podría ser un error, pues una llamada a ese número activará la respuesta de agencias que enfrentan emergencias, pero de otro tipo.

“Ambulancias, policías y todo, puede empeorar y puede escalar la situación al punto que puede ser peligroso”, dijo Miriam Brown, subdirectora de servicios de emergencia de psiquiatría del condado de Los Ángeles.

Si una persona atraviesa una crisis mental, y no está actuando agresivamente, la policía y los bomberos no pueden hacer mucho por ellos, pero un consejero, con una voz tranquila, que les ayude a superar la crisis, que los escuche y los apoye, podría hacer la diferencia, es para eso, que existe el 988.

“Cuando las personas se sienten suicidas o están teniendo algún problema de salud mental pero solo necesitan hablar con alguien”, dijo Brown.

Pero ¿qué hacer si la persona que está atravesando una crisis de salud mental, no es usted, sino alguien más, y está claro que no desea hablar con nadie?

“Si una persona está a un punto de suicidio donde ya está muy grave y la situación es que la persona no come, no duerme, tiene otros problemas que llega al punto que hay mucha preocupación por su estabilidad mental, es mejor llamar al departamento de salud mental”, agregó Brown.

Ese teléfono es el 1 800 854 7771.

“Es para cuando una persona está pidiendo ayuda porque un familiar o ellos mismos están experimentando una crisis de salud mental, en la comunidad, en la escuela, una persona que no tiene donde vivir y alguien quiere llamar, este es el número y ahí además de eso proveemos otros recursos como información a las clínicas”, dijo Brown.

Y si lo que quiere es preguntar qué tipo de servicios hay disponibles para apoyar a alguien que está mostrando problemas crónicos de salud mental, es mejor marcar el 211. Ahí lo orientaran.

“Se ofrece información general sobre los servicios que hay en la comunidad, ya sea servicios sociales, cómo aplicar para el seguro social, estampillas de comida o cómo encontrar alguna vivienda”, dijo Brown.

Así que, recuerde, “es importante buscar ayuda, que son problemas comunes que existen en todas nuestras familias, en nuestra comunidad, pero que los recursos están ahí”, añadió.

Por lo tanto, tenga en cuenta: marque el 911 si lo que necesita es apoyo para una crisis de salud mental.

Según las autoridades tan sólo este año, han recibido más de 12,000 llamadas al 911, que en realidad debieron haber sido al 988, y es muy importante no perder tiempo llamando al lugar equivocado, sobre todo cuando cada minuto cuenta.