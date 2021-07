Comienza desalojo de campamentos de indigentes en Venice Beach

Los trabajadores de saneamiento recibieron este lunes el apoyo de la policía de Los Ángeles para limpiar una parte del Malecón de Venice donde se desarrolló un gran campamento para personas sin hogar durante la pandemia de COVID-19

Sin embargo, el plazo para retirar a los residentes sin vivienda que no aceptarán vivienda se ha extendido una semana más.

La fecha límite para abandonar la Zona 5, entre la Calle Navy y la Avenida Rose, se fijó inicialmente para el viernes, a las 7 a.m., pero videos publicados en Twitter mostraban a los oficiales que llegaron horas antes.

Los equipos de extensión con el St. Joseph's Center, que convencieron a 104 personas con la promesa de la ciudad de un camino hacia una vivienda permanente, solicitaron más tiempo para la transición de las personas a una vivienda. La ciudad extendió el plazo para que las personas abandonen la zona hasta el próximo viernes, cuando también se despejará la Zona 4, entre las avenidas Rose y Dudley.

“Para la zona actual, la Zona 5, dado que es una de nuestras zonas más grandes y tiende a tener estructuras y pertenencias personales más complejas, St. Joseph's solicitó más tiempo en esa zona para ayudar a las personas a clasificar sus artículos y prepararlos para la transición a la vivienda'', dijo el subjefe de personal de Bonin, David Graham-Caso, a City News Service.

Agregó que los trabajadores de saneamiento estaban llevando a cabo limpiezas locales alrededor del campamento y limpiando las pertenencias dejadas por las personas que ya aceptaron una vivienda.

El esfuerzo por proporcionar un hogar permanente para los desamparados que actualmente viven en Venice Beach comenzó el lunes.

El programa “ De un campamento a casa”, de Bonin comenzó el 28 de junio. El programa promete a todos los residentes que aceptan refugio un camino hacia una vivienda permanente en un esfuerzo por despejar el paseo marítimo de Venice. Bonin dijo que puede llevar tiempo colocar a los residentes de Venecia sin vivienda en las opciones de vivienda permanente, particularmente a través del programa de vales, ya que la ciudad debe identificar a los propietarios dispuestos y las unidades disponibles.

Mientras tanto, se ha proporcionado alojamiento temporal, que incluye hasta seis meses de colocaciones en moteles, que es la forma más solicitada de alojamiento temporal, dijo Bonin.

La Zona 3, entre las avenidas Dudley y Sunset, se despejará el 23 de julio, mientras que la Zona 2, entre las avenidas Sunset y Park, se despejará el 30 de julio.

Agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles junto a grupos de servicios para ayudar a los desamparados, hicieron un recorrido por la playa de Venice para hablar con los indigentes.

Los socios del programa incluyen People Assisting the Homeless, Safe Place for Youth, Venice Family Clinic, Self Help and Recovery Exchange y CLARE Matrix. Las agencias gubernamentales participantes incluyen la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles, los departamentos de Salud Pública, Salud Mental y Recreación y Parques, y la Oficina de Saneamiento.

La indignación por la crisis de personas sin hogar en el área ha sido un factor en un esfuerzo de destitución iniciado contra Bonin el mes pasado. El concejal contrastó su enfoque voluntario y oferta de vivienda permanente para la población sin hogar del área con el adoptado por el alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, quien envió agentes a Venice en junio en un esfuerzo por despejar los campamentos.

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, los oficiales presentes el viernes apoyaban los esfuerzos de la Oficina de Saneamiento, no realizaban actividades de divulgación ni cumplimiento de la ley.