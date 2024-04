Persecución del LAPD termina en un accidente mortal en el sur de Los Ángeles

Una persona murió después de que una persecución policial terminara en un accidente en el vecindario de Central-Alameda del sur de Los Ángeles el miércoles por la mañana.

El video de NewsChopper4 mostró que al menos un vehículo volcó en el incidente en East 45th Street y Hooper Avenue.

La división Newton de LAPD dijo que la persecución comenzó alrededor de las 6:12 a.m., cuando los oficiales determinaron que el conductor pudo haber cometido un robo desde un vehículo motorizado o un asalto con un arma mortal.

Pero la persecución terminó apenas dos minutos después con la colisión.

El área cercana al lugar del accidente fue cerrada para una investigación policial.

Esta es una noticia en desarrollo.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.