AMC reabrirá más de 40 cines en California, incluido el condado de Los Ángeles

Más de 30 salas de cine AMC en el sur de California reabrirán al público este viernes, ahora que la región está en el nivel rojo. Si desea ir al cine, aquí tiene todo lo que necesita saber.

AMC dijo que planea reabrir más de 40 de sus cines en California a partir del 19 de marzo.

AMC ya ha abierto más de 500 de sus salas de cine en los EE. UU. Para el 26 de marzo, la compañía cree que tendrá el 99% de sus salas de cine en los Estados Unidos en funcionamiento.

En el sur de California, estas son las ubicaciones que reabrirán el viernes:

AMC Anaheim GardenWalk 6

AMC Atlantic Times Square, 14

AMC Broadway 4

AMC Burbank Town Center, 6

AMC Burbank Town Center, 8

AMC CLÁSICO Apple Valley 14

AMC CLASSIC Woodbridge 5

AMC Covina, 17

AMC DINE-IN Fullerton 20

AMC DINE-IN Marina 6

AMC DINE-IN Ontario Mills, 30

AMC DINE-IN South Bay Galleria 16

AMC Del Amo 18

AMC Fallbrook 7

AMC Glendora 12 @ 210/57

AMC La Mirada 7

AMC Marina Marketplace 6

AMC Marina Pacifica 12

AMC Montebello 10

AMC Norwalk 20

Rancho AMC Porter, 9

Paseo AMC 16

AMC Puente Hills 20

AMC Rolling Hills 20

AMC Santa Anita 16

AMC Santa Mónica, 7

AMC Sunset 5

AMC Temecula 10

AMC Tustin 14 @ El distrito

AMC Tyler Galleria 16

AMC Victoria Gardens, 12

Universal Cinema AMC en CityWalk Hollywood

En el condado de Ventura, AMC DINE-IN Thousand Oaks 14, reabrirá el viernes.

Para obtener una lista completa de los cines abiertos ahora y programados para abrir en todo el país, haga clic aquí.

El avance del condado de Los Ángeles al nivel rojo esta semana allanó el camino para que los teatros de cine volvieran a abrir, con modificaciones de COVID-19. La regla más importante para los cines bajo el nivel rojo en el plan de California para reabrir los condados de manera segura durante la pandemia se centra en la capacidad.

Las salas de cine están limitadas a un 25% de capacidad o 100 personas, lo que sea menor.

¿Cuáles son las reglas de COVID-19 en los cines de AMC?

Volver a las salas de cine viene con modificaciones de seguridad de COVID-19, que incluyen distancia social, máscaras faciales y mayor higiene.

AMC dijo que se requieren máscaras faciales para todos los invitados y empleados. Las máscaras deben cubrir su nariz y boca. No se aceptan polainas para el cuello, pañuelos con la barbilla abierta y máscaras con respiraderos o válvulas de exhalación. AMC dijo que las máscaras también se pueden comprar en los cines por $1.

AMC agregó que hay nuevas estaciones de limpieza y desinfección en los cines, incluso en las concesiones, y están fácilmente disponibles para todos.

AMC también está fomentando las transacciones sin dinero en efectivo, aunque todavía se acepta dinero en efectivo.

Para permitir una distancia social adecuada entre los espectadores y cumplir con los límites de capacidad, AMC explicó que en los auditorios con asientos tradicionales, los asientos se bloquearán alrededor del asiento de un cliente cuando un cliente compre su boleto en línea o en el teatro. En los auditorios que no ofrecen asientos reservados, los usuarios deberán dejar suficiente distancia entre ellos y otros espectadores.

En los lugares donde se pueden vender concesiones, AMC dijo que las selecciones de menú se han reducido temporalmente y la compañía ha ampliado los pedidos móviles para disminuir el tiempo que los clientes pasan alrededor de los puestos de concesión.

Los condimentos y recargas ahora solo están disponibles a pedido.

Puede leer todo sobre el plan de seguridad COVID-19 completo de AMC aquí.

¿Qué películas se proyectan en el cine estos días?

Entonces, ¿qué se está proyectando en los cines de AMC en estos días? Las ubicaciones del área de Los Ángeles están proyectando películas como "Tom & Jerry", "Raya and the Last Dragon" de Disney, "News of the World", "Chaos Walking" y "Judas And The Black Messiah", por nombrar algunos títulos.

Por supuesto, en el mundo de la pandemia, también puede ver algunos de esos títulos en casa, a través de servicios de streaming y ciertas aplicaciones.