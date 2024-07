Advierten estafas con anuncios de ofertas de trabajo: lo que debes saber

El robo de identidad se ha convertido en un crimen del que virtualmente todos hemos sido víctimas, pero no todos entendemos qué podría pasar con nuestros datos cuando caen en manos de estos delincuentes, o qué hacer al respecto para protegernos.

El más reciente reporte de las autoridades en el tema, expone que una de las estafas relacionadas con el robo de identidad que más aumentó este año, está relacionada con la búsqueda de empleo.

Si uno está tratando de conseguir trabajo, recibir una oferta puede ser emocionante.

"Cada rato me llega un mensaje por mi teléfono de que tienen aplicaciones de trabajo, estamos haciendo part-time, full-time, pero no dice la compañía ni quién es", dijo Francisco Rosales, quien ha recibido mensajes sospechosos.



Pero mucho cuidado, que no todos tienen buenas intenciones.

"He visto que hay a veces unos trabajos que son un poco "sketchy" (sospechosos), como no se sabe si es verdad o no", dijo Jenny Acosta, sospecha de ofertas de trabajo espontáneas.

Efectivamente, en estos tiempos, es mejor desconfiar y confirmar.

De acuerdo con el reporte más reciente del Centro de Recursos para el Robo de Identidad, o ITRC por sus siglas en inglés, en el 2023 las ofertas de trabajo fraudulentas, en las que estafadores pedían datos personales a sus víctimas, subió en un 118%.

¿Pero cuáles serían las señales de que algo está mal?

La presidenta y directora ejecutiva de ITRC, Eva Velasquez, explicó que, si un posible empleador se comunica con usted solo a través de mensajes de texto, o quiere hacerle entrevistas por WhatsApp, por ejemplo, debe desconfiar.

Sobre todo, advierte que para una contratación, nunca es necesario brindar su número de cuenta bancaria, número de Seguro Social, licencia, pasaporte o ninguna contraseña. Si le piden eso, corte la comunicación de inmediato.

Pero ¿qué hacer si cree que su información personal ya quedó expuesta?

“Inmediatamente, vaya y cambie todas sus contraseñas”, dijo.

Esto es importante porque los delincuentes pueden utilizar sus datos desde para hacer muchas cosas, incluyendo: sacar préstamos o tarjetas de crédito, abrir cuentas bancarias, hacer declaraciones de impuestos y solicitar sus beneficios, o incluso obtener beneficios médicos o servicios que le corresponden a usted.

Por cierto que el ITRC ofrece apoyo gratuito para víctimas de robo de identidad, llame al 888-400-5530 y presione el 2 para que lo atiendan en español. Ahí lo guiarán paso a paso sobre lo que debe hacer para protegerse.

Recuerde que hay mucha ayuda gratuita, pero debe buscarla en cuanto antes. Si le notificaron o usted sospecha que alguien robó su identidad, es mejor ser proactivo, y no esperar a enterarse en el peor momento en que sus datos han sido utilizados de manera criminal.