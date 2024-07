Nuevos recursos federales para víctimas de fraude en el sur de California

Un nuevo grupo de trabajo federal y su sitio web ahora están disponibles para las personas que creen que fueron víctimas de estafadores y estafadores que les robaron su dinero.

La Fiscalía Federal del Distrito Central de California le dijo al I-Team de NBC4 que el Grupo de Trabajo de Comunidades Vulnerables comenzó en octubre pasado.

“Las víctimas suelen ser comunidades vulnerables. Lo que quiero decir con esto es que son grupos que históricamente han tenido menos acceso a recursos legales. Así, por ejemplo, adultos mayores, inmigrantes e individuos indigentes que están utilizando beneficios públicos”, dijo E. Martín Estrada, Fiscal Federal para el Distrito Central de California.

Le dijo al I-Team que una de las principales razones para crear el grupo es ayudar en el difícil proceso de informar lo que las personas han experimentado.

Ahora está a un clic de distancia.

Se agregó un nuevo enlace al sitio web del Departamento de Justicia que lleva a las personas a un formulario donde pueden presentar su queja.

“Luego trabajaremos con las autoridades federales encargadas de hacer cumplir la ley para investigar el caso. Diré que no podemos investigar todos los casos, pero abriremos e investigaremos aquellos casos que realmente afecten a las víctimas de manera profunda”, dijo Estrada.

En cuanto a los autores del crimen, Estrada dijo que muchos de ellos se encuentran en el extranjero.

“Tenemos estas redes criminales operando en el extranjero que llegan a este país para cometer fraude”, dijo.

“Eso es porque usan cosas como Internet, correo, teléfonos y mensajes de texto, y eso significa que puede ser un caso federal. Ahora buscamos los casos que tienen mayor impacto en la comunidad. Entonces, cuando vemos conductas repetidas, investigamos esos casos”, agregó Estrada.

De acuerdos a las autoridades criminales están rentando vehículos que después de venderlos se los roban a quien los compro.

Se han archivado o sentenciado varios casos desde el anuncio del grupo de trabajo en octubre de 2023.

Un portavoz del departamento dijo al I-Team más recientemente que el equipo había abierto al menos cinco nuevas investigaciones.

“Para mí, la diferencia entre un caso civil y un caso penal es la presencia de mentiras, trampas y robos”, dijo Monica Tait, fiscal federal adjunta a cargo del Grupo de Trabajo de Comunidades Vulnerables.

Instó a la gente a ser lo más específica posible al denunciar un posible fraude.

“Lo primero que quiero oír es que eres una víctima potencial de algo. Y quiero saber quién te lo hizo, cuándo sucedió, cuánto dinero perdiste y cómo te afectó. Y si puedes cristalizar la parte sobre cómo eres víctima de fraude y ponerla como tu frase principal, eso llamará la atención de la gente”, dijo Tait.

Durante la época festiva de 2022, el FBI recibió más de doce mil reportes de estafas y fraudes relacionaros con la temporada. Para evitar esto en 2023, el FBI recomienda ser sospechoso de ofertas realmente bajas en el internet, no dar información personal a desconocidos, usar un misma tarjeta de crédito cuando comprando en el internet y más.

Estrada dijo que nadie debería sentir miedo o vergüenza al contar sus experiencias.

“Mi mensaje muy claro es no tener vergüenza, no avergonzarse. Sabemos que cualquiera puede ser víctima de un fraude. De hecho, hace apenas un mes, supimos que uno de los jugadores de béisbol más famosos y exitosos de todos los tiempos, Shohei Ohtani, fue víctima de un fraude. Si el señor Ohtani puede ser víctima de un fraude, cualquiera puede ser víctima de un fraude”, dijo Estrada.

El formulario de reclamaciones del Grupo de Trabajo de Comunidades Vulnerables se puede encontrar aquí.

Conectarse con este grupo de trabajo no significa que lo que le haya sucedido alcanzará el nivel de delito federal, pero el grupo cree que es un paso para ver si hay posibles acciones legales.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.