Funcionaros de Los Ángeles reaccionan ante la decisión de Biden de abandonar la contienda presidencial

Los funcionarios electos del sur de California reaccionaron el domingo ante el explosivo anuncio del presidente Biden de que abandonaría la contienda presidencial de 2024.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, una excongresista que estuvo entre los principales contendientes para convertirse en compañera de fórmula de Biden para las elecciones presidenciales de 2020, dijo que los residentes de Los Ángeles "se han beneficiado directamente" del liderazgo de Biden.

"Su asociación fue esencial para que la falta de vivienda sin hogar en Los Ángeles disminuyera por primera vez en años. Ha ayudado a brindar a los angelinos atención médica, menores costos de medicamentos recetados, infraestructura más sólida, un sistema de transporte público ampliado y a un Los Ángeles más verde", dijo Bass. "El presidente Biden también derrotó al presidente más divisivo de la historia, cuya agenda debilitó la economía, la salud y la posición internacional de Estados Unidos en todo el mundo".

El senador estadounidense Alex Padilla, nativo del Valle de San Fernando, agradeció a Biden por su "asociación para mejorar las vidas de los californianos".

“Durante su presidencia, sacó a la nación de una pandemia paralizante y revivió nuestra economía con una creación de empleo récord y un desempleo históricamente bajo. Logró victorias bipartidistas transformadoras para invertir en nuestra infraestructura y reducir los costos para las familias trabajadoras", dijo Padilla.

El congresista demócrata Ted Lieu, que representa el oeste de Los Ángeles y el sur de la Bahía, emitió su declaración y dijo que Biden "pasará a la historia como uno de los mejores presidentes de nuestro gran país".

“[Él] tomó una nación afectada por la pandemia y le dio la vuelta a nuestro país, marcando el comienzo de un crecimiento masivo del empleo, infraestructura y una revolución tecnológica y de energía limpia”, dijo Lieu.

El congresista Jimmy Gómez, que representa el área del centro de Los Ángeles, elogió a Biden por “dar prioridad al pueblo estadounidense”.

“La decisión del presidente de hacerse a un lado es más importante que una elección o un candidato: se trata del tipo de país que queremos ser en el largo plazo. Ahora es el momento de unificarnos y continuar la lucha de larga data de los demócratas por los trabajadores en todo este país”, dijo Gómez.

La congresista Nanette Barragán, que representa la región del puerto de Los Ángeles, dijo que Biden ha sido uno de los presidentes más importantes en la historia de Estados Unidos.

“Estoy orgulloso de haber trabajado tan estrechamente con su administración en muchos de estos logros históricos. Los demócratas trabajarán para garantizar que su legado sea seguro y apoyarán (al presidente) y a Kamala Harris a medida que el partido avance, unificado, en nuestros esfuerzos por poner al pueblo estadounidense por encima de la política”, dijo Barragán.

El asambleísta demócrata Isaac Bryan de Culver City calificó el anuncio de Biden como una decisión correcta y la calificó de “desinteresada, impotente e histórica”.

La supervisora ​​del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, agradeció a Biden por sus “décadas de servicio público” en su declaración.

"Desde la primera vez que el vicepresidente Biden me llamó cuando mi madre falleció en 2011, hasta mi experiencia trabajando con el Congreso, no he visto nada más que un hombre amable, compasivo y que siempre pone a las personas y a su país en primer lugar", dijo Los Dijo la supervisora ​​del condado de Ángeles, Janice Hahn.