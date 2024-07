Biden anuncia en X que deja la contienda presidencial y respalda a la vicepresidenta Kamala Harris

El presidente Joe Biden anunció este domingo en X que deja la contienda presidencial y respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris: "Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año".

El presidente Joe Biden emitió un comunicado el domingo en el que afirma que no buscará la reelección.

Tras varias semanas de presión, luego de su desastroso desempeño en el debate con su contrincante, el expresidente Donald Trump, Biden cambió de postura y finalmente deja la contienda que ha cobrado dramatismo, marcado por el atentado del sábado 13 de julio contra el exmandatario.

No fueron pocas las voces que pedían al presidente que dejara la contienda, desde el prominente legislador demócrata Adam Schiff hasta importantes donantes a la campaña, como el actor George Clooney, además de la junta editorial del diario The New York Times.

El anuncio del presidente sirve de corolario a una carrera política de 51 años, que comenzó en 1973, cuando ingresó al Congreso como senador por Delaware.

Luego fue vicepresidente durante los dos mandatos de Barack Obama, entre 2009 y 2017 y finalmente, como presidente desde el 2021 hasta el presente. Su actual mandato termina el 20 de enero de 2025.

Ahora, el Partido Demócrata debe elegir un reemplazante que enfrente a Trump en las elecciones de noviembre.

Y para esto, las reglas partidarias establecen que los más de 3,900 delegados voten en la Convención Demócrata en una primera ronda, por un reemplazo, en el evento previsto para agosto en Chicago.

Si un candidato gana la mayoría de votos, será quien encabece la fórmula partidaria. Si no hay consenso, entonces votan los 700 “superdelegados, y luego los delegados vuelven a votar, hasta que un candidato gane la mayoría de los delegados.

"GRAN SERVIDOR PÚBLICO"

Las reacciones de los políticos rápidamente comenzaron a llegar.

El gobernador de California, Gavin Newsom, escribió en una publicación en X que Biden “ha sido un presidente extraordinario que hizo historia, un líder que ha luchado duro por los trabajadores y ha logrado resultados sorprendentes para todos los estadounidenses”.

“Pasará a la historia como uno de los presidentes más impactantes y desinteresados”, dijo Newsom, quien fue uno de los sustitutos más destacados de Biden. Newsom también ha sido mencionado como un posible contendiente presidencial demócrata.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, otra destacada demócrata de la que se habla como futura candidata nacional, llamó a Biden un “gran servidor público” en una publicación en X.

“Mi trabajo en estas elecciones seguirá siendo el mismo: hacer todo lo que pueda para elegir demócratas y detener a Donald Trump, un delincuente convicto cuya agenda de aumentar los costos de las familias, prohibir el aborto en todo el país y abusar del poder de la Casa Blanca para resolver sus propios asuntos Los puntajes son completamente incorrectos para Michigan”, escribió Whitmer.

La nieta del presidente, Naomi Biden, dijo en una publicación que “hoy no estaba más que orgullosa de mi papá”, y agregó que él ha “servido a nuestro país con cada parte de su alma y con una distinción incomparable”. La primera dama Jill Biden publicó la declaración de su marido en X con un emoji de corazón.

Al otro lado del pasillo, los republicanos criticaron la medida y muchos le pidieron que renunciara a su cargo, días después de la finalización de una Convención Nacional Republicana donde un orador tras otro criticó la fórmula Biden-Harris.

“Si Joe Biden no es apto para postularse para presidente, no es apto para ocupar el cargo de presidente. Debe renunciar al cargo de inmediato”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

En una breve entrevista telefónica con NBC News, Trump reaccionó a la decisión de Biden y calificó al presidente como “el peor presidente en la historia de Estados Unidos, con diferencia”.

Cuando se le preguntó si estaba sorprendido por la decisión de Biden, Trump dijo que Biden “nunca debería haber estado allí en primer lugar”.

"Debería haberse quedado en su sótano", dijo Trump.

En un correo electrónico de recaudación de fondos, la campaña de Trump dijo que Biden “renunció a la carrera en completa desgracia”.

UNA DECISIÓN SIN PRECEDENTES

La decisión de Biden de abandonar la carrera menos de un mes antes de la convención de su partido y unos meses antes de que los votantes acudan a las urnas no tiene precedentes en la era política moderna. El último presidente en ejercicio que abandonó su candidatura a la reelección fue Lyndon Johnson, cuya expansión de la guerra de Vietnam en la década de 1960 dividió al Partido Demócrata. Pero el anuncio de Johnson se produjo en marzo de 1968, ocho meses antes de esas elecciones.

"Estamos en aguas desconocidas", dijo Barbara Perry, profesora de estudios presidenciales en el Centro Miller de la Universidad de Virginia. "Ningún presidente se ha retirado o ha muerto tan cerca de la convención".

Es probable que reemplazar a Biden en la cima de la lista demócrata desencadene temblores demócratas internos a medida que funcionarios ambiciosos maniobran para convertirse en su sucesor. Ya se han formado facciones en torno a Harris, Whitmer y Newsom.

Harris parecería ser el heredero aparente. Rompió una barrera como la primera mujer vicepresidenta. Como mujer de color, goza de un fuerte apoyo entre los afroamericanos, una pieza leal de la coalición demócrata. Sin embargo, en general, el índice de aprobación de Harris se situó en sólo el 32% en una encuesta de NBC News publicada a principios de este mes.

"No hay nadie a quien puedas nombrar en este momento que sea un sustituto obvio", dijo Perry. "Eso es lo que hace que esto sea tan incierto y caótico".