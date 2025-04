California: fallecen 3 personas por virus transmitido por ratones que mató a esposa de Gene Hackman

Las autoridades de salud pública de California confirmaron las muertes de tres personas en la localidad de Mammoth Lakes a causa del hantavirus, el mismo que causó el fallecimiento de la esposa del actor Gene Hackman en febrero.

En un comunicado emitido el jueves, las autoridades sanitarias del condado de Mono informaron de una tercera muerte por síndrome pulmonar por hantavirus en esta localidad rural de la región de la Sierra Oriental, calificando la situación de "trágica" y "alarmante".

El hantavirus es un virus relativamente raro que los roedores, generalmente ratones, transmiten a los humanos a través de su orina, excrementos y saliva.

"La aparición de tres casos en tan poco tiempo me preocupa, especialmente a principios de año", declaró el Dr. Tom Boo, funcionario de salud pública del condado.

Boo explicó que los casos de hantavirus suelen presentarse más tarde, en primavera y verano.

La muerte más reciente fue la tercera por hantavirus en Mammoth Lakes desde principios de febrero, según informó la división de salud del condado. Boo indicó que las autoridades sanitarias aún desconocen cómo se infectó la persona, un adulto joven.

"No había evidencia de actividad de ratones en la vivienda", explicó. "Observamos algunos ratones en el lugar de trabajo, lo cual no es inusual en espacios interiores en esta época del año en Mammoth Lakes. No hemos identificado ninguna otra actividad en las semanas previas a la enfermedad que pudiera haber aumentado la exposición de esta persona a los ratones o a sus excrementos", agregó.

Los ratones ciervo están muy extendidos en la región de la Sierra Oriental de California, pero Boo indicó que se cree que su número es mayor de lo normal este año, lo que podría aumentar el riesgo de exposición al hantavirus.

Los investigadores revelaron el mes pasado que Betsy Arakawa, esposa de Hackman, falleció a causa del síndrome pulmonar por hantavirus.

Arakawa y Hackman fueron encontrados muertos en su domicilio en Santa Fe, Nuevo México, el 26 de febrero. Hackman dio negativo en la prueba de hantavirus, y la autopsia determinó que la causa de su muerte fue una enfermedad cardiovascular hipertensiva y aterosclerótica, con Alzheimer como factor contribuyente significativo.

Los casos de hantavirus son relativamente raros, pero pueden ser devastadores. Los síntomas incluyen fatiga, fiebre, dolores musculares, tos y dificultad para respirar, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Los casos graves pueden extenderse a los pulmones y ser mortales.

Boo afirmó que hasta el momento no hay indicios de que las tres personas fallecidas realizaran actividades típicamente asociadas con la exposición al hantavirus, como limpiar zonas con excrementos de ratón o con mala ventilación interior.

Indicó que la gente debería estar atenta y ser cuidadosa con la presencia de ratones y tener especial cuidado con sus excrementos.

"Llevamos aproximadamente un mes sin nuevos casos sospechosos, pero seguimos preocupados por el aumento de la actividad", afirmó Boo.

Este artículo se publicó originalmente en NBC News.