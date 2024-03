Escándalo del intérprete de Shohei Ohtani ensombrece primer partido de los Dodgers en casa

A medida que el polvo se asienta en los entrenamientos de primavera, los Dodgers de Los Ángeles finalmente están listos no solo para hablar, sino también para seguir el camino.

Después de ser barridos por los Diamondbacks de Arizona en la Serie Divisional de la Liga Nacional en octubre pasado, los Dodgers emergieron como vencedores en lo que respecta al campeón de la temporada baja.

En cuestión de días, Los Ángeles contrató a la sensación bidireccional y dos veces Jugador Más Valioso unánime de la Liga Americana, Shohei Ohtani, al actual Jugador Más Valioso del Béisbol Profesional Nipón y tres veces ganador del Premio Eiji Sawamura (equivalente al Premio Cy Young), Yoshinobu Yamamoto, y a un Jardinero All-Star en Teoscar Hernández.

Si eso no fuera suficiente, adquirieron a un lanzador abridor sensacional en Tyler Glasnow, volvieron a contratar a un futuro miembro del Salón de la Fama en la primera votación en Clayton Kershaw, así como a Jason Heyward, el lanzador de relevo Joe Kelly y el súper utilitario Kiké Hernández.

Las fuertes inversiones en cada uno de estos jugadores superaron los $1.3 mil millones de dólares, pero arman a los Dodgers con una plantilla llena de talentos superestrellas y un equipo poderoso que está destinado a dominar la temporada 2024.

A pesar de toda la emoción, la esperanza y el potencial de cara a la campaña de 2024, el primer partido en casa de los Dodgers en Chávez Ravine este jueves por la tarde se ve ensombrecido por el escándalo.

Cuando este equipo renovado salga al campo por primera vez frente a sus fanáticos locales en el Dodger Stadium, lo hará sin una persona que estuvo allí cuando abrieron la temporada en Seúl, Corea del Sur, apenas una semana antes.

El intérprete de Ohtani desde hace mucho tiempo, Ippei Mizuhara, quien también actuó como intérprete de los Dodgers en el juego para Yamamoto, fue despedido el jueves pasado después de acusaciones de que cometió un “robo masivo”, al robarle millones a la superestrella de la MLB.

La historia ha dado más giros y vueltas que una montaña rusa, lo que llevó a Ohtani a dar una conferencia de prensa el martes en la que leyó una declaración preparada y explicó enfáticamente que “nunca había apostado en béisbol ni en ningún otro deporte, ni nunca había pedido a nadie que hazlo en mi nombre y nunca he acudido a una casa de apuestas para apostar en deportes”.

La declaración, así como las acusaciones de que su exintérprete robó $4,5 millones de sus cuentas bancarias sin que nadie se diera cuenta, sólo han provocado más preguntas que respuestas, más escrutinio que consuelo.

La duda, la incredulidad y la ansiedad flotarán sobre el Dodger Stadium como una nube oscura e impenetrable cuando se realice el primer lanzamiento a la 1:10 p. m., y podrían disiparse ligeramente si Ohtani conectara un jonrón en su primer turno al bate.

Podrían pasar meses antes de que salga algo nuevo en esta historia. Es posible que nunca se revele toda la verdad. Actualmente, existen múltiples investigaciones sobre el asunto, incluso por parte de autoridades federales y de las Grandes Ligas de Béisbol.

Mientras tanto, el espectáculo continuará, se jugarán los partidos y volverá el béisbol.

Los Dodgers son actualmente los favoritos en las apuestas para ganar la Serie Mundial, pero estamos muy lejos de octubre y ahora es el momento perfecto para echar un vistazo a lo que puede suceder en los próximos siete meses.

No hay duda al respecto, los Dodgers son un gigante moderno. Han llegado a los playoffs en cada una de las últimas 11 temporadas y ganaron la Liga Nacional Oeste diez veces. El año que no ganaron el Oeste empataron un récord de la franquicia con 106 victorias.

La temporada pasada, en lo que se suponía sería un año malo para los Dodgers, tuvieron un año estelar que terminó con 100 victorias y otro campeonato de la Liga Nacional. Título Oeste. No hace falta decir que el listón está muy alto.

A pesar de registrar un récord de franquicia de 111 victorias en 2022, 106 en 2021 y 2019, y un porcentaje de victorias récord de franquicia de .717 en 2020, se proyecta que los Dodgers ganen 103 juegos según la mayoría de las casas de apuestas en 2024.

Ese número menor al esperado podría deberse a que fuera de los Rockies de Colorado, la Liga Nacional. West parece estar cargado este año. También podría deberse a que el equipo tiene signos de interrogación en múltiples posiciones defensivas y todavía está reconstruyendo la parte trasera de su rotación titular.

Una cosa que sí sabemos con absoluta certeza es que la ofensiva de los Dodgers podría ser la mejor en la historia del juego.

La alineación proyectada presenta a tres exMVPS comenzando 1-2-3: Mookie Betts, Freddie Freeman y Ohtani.

Después de eso, hay una puerta giratoria de All-Stars con Will Smith, Max Muncy, Hernandez y Heyward. No hace falta decir que es una alineación capaz de causar estragos en cualquier cuerpo de lanzadores contrario.

Sin embargo, en medio del brillo y el glamour del poder de las estrellas se encuentra la realidad de los desafíos que se avecinan.

La transición de Betts al campocorto y las preocupaciones defensivas que rodean a jugadores como Max Muncy y Gavin Lux resaltan áreas potenciales de vulnerabilidad. La defensa del cuadro, que alguna vez fue un bastión, ahora plantea preguntas que deben abordarse a medida que avanza la temporada.

¿Miguel Rojas asumirá el puesto de campocorto si Betts sigue teniendo problemas? ¿Eso significa que Betts regresaría al jardín derecho o a la segunda base? ¿Dónde deja eso fuera al hombre extraño?

En cuanto al cuerpo de lanzadores, los Dodgers cuentan con una rotación llena de promesas y potencial. Liderada por Glasnow y reforzada por nuevas incorporaciones como Yamamoto y James Paxton, la rotación titular busca mejorar el miserable desempeño en los playoffs del año pasado.

Bobby Miller regresa para su segunda temporada, al igual que los jóvenes Gavin Stone, Michael Grove y Emmet Sheehan.

El lanzador derecho Walker Buehler ha regresado de su segunda cirugía Tommy John y se espera que se reincorpore a la rotación titular en algún momento de la primavera. Kershaw y quizás Dustin May podrían proporcionar refuerzos en algún momento después del receso del Juego de Estrellas.

Sin embargo, persisten las preocupaciones con respecto a la durabilidad de estos lanzadores abridores, con lesiones y cronogramas de recuperación que arrojan una sombra de incertidumbre sobre una rotación que podría estar entre las mejores de la liga si todos recuperan toda su fuerza y alcanzan su potencial.

En el bullpen, nombres como Evan Phillips, Brusdar Graterol y Joe Kelly infunden confianza, respaldados por un sólido historial de la temporada anterior. La confiabilidad del bullpen será crucial para apoyar la rotación y mantener el impulso durante la agotadora temporada de 162 juegos.

Pero seamos realistas, todos los ojos estarán puestos en Ohtani mientras el mejor jugador de béisbol se embarca en su primera temporada con los Dodgers, mientras simultáneamente intenta navegar por sus distracciones fuera del campo.

Afortunadamente, Ohtani sólo tendrá que concentrarse en una cosa durante la temporada: batear.

Después de someterse a un procedimiento de codo en la temporada baja, Ohtani no podrá lanzar en 2024. Como bateador designado de todos los días de los Dodgers, podrá concentrarse en los lanzamientos contrarios, no en los suyos propios, y desatar su formidable talento como bateador en la Liga Nacional.

Algunos pronosticadores esperan que Ohtani supere el récord de jonrones de los Dodgers en una sola temporada de 49 establecido por Shawn Green en 2001. En comparación, Ohtani lideró la liga con 44 la temporada pasada en sólo 135 juegos jugados.

A medida que avanza la temporada y sobreviene el drama, la campaña de los Dodgers 2024 estará definida por una cosa simple: un campeonato de la Serie Mundial.

Con un plantel repleto de estrellas y 11 apariciones consecutivas en postemporada en su currículum, cualquier cosa que no sea un título se consideraría un fracaso.

La presión es palpable y hay mucho en juego, pero para los Dodgers y sus millones de fieles seguidores, esto no es nada nuevo. Para eso juegan y la búsqueda de la grandeza es difícil, pero el viaje vale cada momento de anticipación y emoción.

