MLB: Dodgers logran acuerdo récord con el lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto

Los Dodgers de Los Ángeles acordaron los términos de un contrato récord con la sensación del lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto, según informes de la Major League Baseball (MLB).

MLB publicó en sus cuentas de redes sociales el jueves por la noche sobre la firma del lanzador derecho por parte de los Dodgers.

Según Jeff Passan de ESPN, el acuerdo es por 12 años y vale $325 millones, lo que lo convierte en el contrato más grande para un lanzador abridor en la historia de la MLB.

El acuerdo llega inmediatamente después de que los Dodgers contrataran a otra superestrella japonesa, el jugador de dos posiciones y dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Shohei Ohtani. Ohtani firmó el contrato más grande en la historia del deporte norteamericano la semana pasada por 10 años y 700 millones de dólares.

Ohtani, quien asistió al juego de Los Angeles Rams el jueves por la noche, supuestamente invitó a Yamamoto al juego. Los dos jugadores fueron compañeros de equipo de Japón durante el Clásico Mundial de Béisbol de 2023.

Yamamoto ha ganado tres veces el premio al lanzador del año en Japón, donde pasó los últimos siete años con los Orix Buffaloes. Tiene una efectividad de 1.82 en ese lapso.

Tuvo un récord de 70-29 con efectividad de 1.82 y 922 ponches en su carrera japonesa.

Durante las últimas tres temporadas, Yamamoto ha ganado la Serie Mundial Japonesa, el Clásico Mundial de Béisbol, tres Premios Triple Corona de Lanzamiento, tres Premios Sawamura (el equivalente japonés del Cy Young) y tres MVPS de la Liga del Pacífico.

Los Dodgers han gastado más de mil millones de dólares en agentes libres esta temporada baja.

El arsenal de lanzadores de Yamamoto contiene una bola rápida, una curva, un divisor y un cortador. Su velocidad promedio de bola rápida es de alrededor de 95 MPH, pero es su asombrosa habilidad para hacer girar la bola lo que hizo que los cazatalentos giraran la cabeza.

Antes del anuncio del jueves, los Yankees de Nueva York, los Mets de Nueva York, los Filis de Filadelfia, los Medias Rojas de Boston, los Azulejos de Toronto y los Gigantes de San Francisco estaban compitiendo por los servicios de Yamamoto.

El acuerdo está pendiente de un examen físico.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.