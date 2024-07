TELEMUNDO 52 Y NBC4 PRESENTAN NUEVAMENTE SU CAMPAÑA DE REGRESO A CLASSES PARA PROVEER ÚTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES

Telemundo 52 y NBC4 traen nuevamente su campaña de regreso a clases Apoyando a Nuestras Escuelas o Supporting Our Schools para ayudar a estudiantes obtener los útiles escolares que necesitan para tener éxito en el nuevo año escolar. Entre el 8 de julio y el 11 de agosto, se le invita al público a unirse a las estaciones haciendo un donativo de cualquier cantidad para apoyar programación juvenil de la YMCA de la Área Metropolitana de Los Ángeles y la Mexican American Opportunity Foundation (MAOF). Los fondos recaudados proporcionarán recursos a estudiantes y familias del sur de California. La campaña culminará con eventos de distribución de mochilas y útiles escolares que llevarán a cabo del 1 al 10 de agosto.

Las estaciones se han asociado con la YMCA del área metropolitana de Los Ángeles y Mexican American Opportunity Foundation (MAOF) para organizar una serie de eventos de regreso a clases, donde talento de NBC4 y Telemundo 52 estarán presentes para distribuir mochilas y útiles escolares a estudiantes. Esta asociación contribuye a los esfuerzos de YMCA y MAOF de fortalecer los vecindarios urbanos más desatendidos y con menos recursos de la región, atendiendo a las necesidades académicas y comunitarias más urgentes. Las mochilas y los útiles se distribuirán por orden de llegada, hasta agotar existencias.

Los eventos de distribución se llevarán a cabo en:

Jueves, 1 de agosto de 4 p.m. a 6 p.m.

Southeast-Rio Vista YMCA

4801 E. 58th Street, Maywood, CA 90270

Sábado, 3 de agosto de 10 a.m. a 12 p.m.

Weingart East Los Angeles YMCA

2900 Whittier Blvd., Los Angeles CA 90023

Miércoles, 7 de agosto de 4 p.m. a 7 p.m.

Mid Valley YMCA

6901 Lennox Avenue, Van Nuys, CA, 91405

Viernes, 9 de agosto de 3 p.m. a 6 p.m.

Wilmington YMCA

1127 N Avalon Boulevard, Wilmington, CA, 90744

Martes, 6 de agosto de 4 p.m. a 6 p.m.

MAOF Ontario Early Learning Center

1205 N. Baker Avenue, Ontario, CA 91764

Sábado, 10 de agosto de 9 a.m. a 11 a.m.

MAOF Riverside Early Learning Center

4103 Tyler Street, Riverside, CA 92503

Los patrocinadores de la campaña de Apoyando a Nuestras Escuelas del 2024 incluyen California Credit Union y Jacoby and Meyers. California Credit Union activará sus sucursales en los condados de Los Ángeles y Orange como lugares de donación para dejar material escolar nuevo hasta el 27 de julio. Para localizar una sucursal participante, haga clic aquí.

A lo largo de la campaña, las estaciones destacarán proyectos locales e historias relacionadas con el regreso a clases, la educación y cómo las donaciones pueden hacer un impacto en las familias y los estudiantes. Entre semana la audiencia puede sintonizar la cobertura de NBC4 News durante “Today in LA” de 4 a 7 de la mañana, también durante los noticieros a las 11 a.m., 3 p.m. 4 p.m., 5 p.m., 6 p.m., 7 p.m. y 11 p.m., y además en “CA Live” a las 11:30 a.m. En Telemundo 52, sintonice entre semana los informativos matutinos Noticiero Telemundo 52 a las 5 a.m. y 6 a.m., Noticiero Telemundo 52 al Mediodía a las 12 p.m., y los noticieros nocturnos de las 5 p.m., 5:30 p.m., 6 p.m. y 11 p.m. Así como Acceso Total a las 11:30 a.m. Los televidentes también pueden ver nuestra cobertura especial en las plataformas digitales y móviles de la estación.

Para más información sobre Apoyando Nuestras Escuelas y para hacer una donación, visite Telemundo52.com/ApoyandoANuestrasEscuelas o NBCLA.com/SupportingOurSchools. Siga esta iniciativa en las redes sociales de @Telemundo52 y @NBCLA, con los hashtags #SupportingOurSchools y #ApoyandoANuestrasEscuelas.